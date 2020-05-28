熊在背後數公尺虎視眈眈！男童超機警舉動讓他全身而退

在野外遇到熊，一般人常常想到裝死、爬樹等保命方式，義大利一名男童登山時遇到一頭棕熊，非但沒驚慌失措，還很冷靜地按照指示緩緩回到安全處，這一切都被家人錄影記錄下來。

太陽報報導，義大利12歲男童阿雷山卓（Alessandro）和家人到義大利北部布倫塔山脈登山，竟然遇到一隻棕色的大熊，距離他只有數公尺遠。

家人嚇得趕緊要阿雷山卓走回來，一邊給他一些指令：「不要轉過去向著牠」、「冷靜點慢慢來」。男童不時回頭張望，原本棕熊也在慢慢靠近，幸好牠最終停下了腳步，並且調頭朝著反方向飛奔而去，阿雷山卓也平安回到家人身邊。

當地媒體報導，是阿雷山卓主動要求家人記錄這個驚險場面。他的母親表示，這隻熊試圖靠近，但人類的存在似乎沒這麼干擾到牠，牠也沒表現出攻擊性的舉動。

阿雷山卓表示，以前曾看過這隻熊三次，但這次的體驗最為特殊，他靠近熊時並沒有感到害怕。據報導，這隻熊以前也曾靠近過其他登山客。

羅馬大學的動物學家Luigi Boitani表示，這支影片證實，人類和動物可以和平共處，人和熊能夠在不發生任何意外的情況下相遇。

若在野外遇到熊該怎麼辦？林務局提醒，一旦遇到熊，若熊沒注意到你，請保持鎮靜，以面對黑熊方式緩慢倒退，離開現場。熊若注視你，勿大動作驚嚇熊，以平緩語氣跟熊說話及高舉雙手，面對黑熊緩慢倒退，從安全的路線離開，不要奔跑。