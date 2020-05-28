14歲伊朗少女與男友私奔 遭父親持鐮刀「榮譽處決」

我以為站在台灣的角度，台灣剛好就在東（北）亞和東南亞的交接之處，台灣可以自視為東亞也可以自視為東南亞，但長年以來，台灣社會的心理距離都是離中日韓近，而離東南亞遠，即使明明台灣群島還是南島文明的起源地，和廣義馬來人其實很有關係。我以為台灣社會的意識形態失衡，和這種南北失衡有關，南北失衡的不只是島內，也包括看世界的視野。站在東南亞的角度，即使在過去十年經濟起飛迅速，但東南亞還是一片混濁，社會的人心和意識形態其實進步相當有限，當傳統文化和道德價值被全球資本主義沖毀，可能反而還是倒退的，人們逐漸失去，對大自然的敬畏之心，忘了如何和自然共處，而這本來是東南亞的重要價值。無論是中國還是西方，都常站在經濟殖民角度和國家戰略佈局來思考東南亞問題，對東南亞的best interest，其實少有興趣

2020-05-28 13:49