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14歲伊朗少女與男友私奔 遭父親持鐮刀「榮譽處決」
中國自古有「洗門風」的習俗，只要婦女不遵守婦道、破壞婚姻或家族名譽都會被要求洗門風，不過少數伊斯蘭國家對女性的譴責方式，卻比洗門風來得激烈許多。一位14歲伊朗少女近期與男友私奔，未料她父親發現後竟持鐮刀對她榮譽處決，而該事件也引起伊朗社會關注。
根據「BBC」報導，這位少女名叫羅米娜（Romina Ashrafi），因為她的父親反對她與35歲的男友結婚，羅米娜決定和男友私奔逃離位在伊朗吉蘭省的家，期間兩人被警方發現，雖然羅米娜向警方表示若是她被送回家可能會有生命危險，不過她與男友仍然被警方帶回家中。
在21日晚間羅米娜果真被自己的父親殺害，而羅米娜的父親持鐮刀對她進行榮譽處決後便出面自首，事後各國媒體刊登了此事件，對此伊朗前婦女和家庭事務副主席、伊朗保護婦女權利協會現任秘書莫拉瓦迪（Shahindokht Molaverdi）表示「羅米娜不是名譽殺人的第一個受害者，也不是最後一個受害者」。
莫拉瓦迪強調「只要當地和全球社會的法律和主流文化威嚇力不足，此類謀殺案就會繼續發生」，事實上伊朗的伊斯蘭法減低了家庭暴力或實施榮譽處決的懲罰措施，壓力與人權觀察組織指出被害人會被實施榮譽處決的原因，包括：拒絕接受決定好的婚姻、性侵犯或強奸的受害者、被指控或確信婚姻以外曾有過性關係、不適合的穿著等。
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