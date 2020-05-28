小行星撞地球致恐龍滅絕 最致命角度60度衝撞

大約6600萬年前，一顆直徑約巴黎兩倍大的小行星衝撞地球，導致恐龍滅絕並摧毀地球上75%生命，「自然通訊」刊登的研究報告指出，當年小行星以「最致命」的60度角度撞擊地球。

小行星到底是垂直撞擊或偏擊地球，那個角度更具破壞力，一直是待解的謎。

26日刊登於自然通訊（Nature Communications）的研究報告指出，小行星是以「最致命」角度60度撞擊地球。

此毀滅性撞擊造成大量碎片與氣體噴向高層大氣層，導致氣候急遽改變，註定讓暴龍與暴龍曾獵捕的生物絕種。

分析被小行星撞擊的墨西哥南部直徑200公里的撞擊坑結構，科學家進行了一連串模擬。

研究報告第一作者、倫敦帝國學院（ImperialCollege London）科學家柯林斯（Gareth Collins），與德國佛萊堡大學（University of Freiburg）和美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas atAustin）的研究同僚，共同檢視90度、60度、45度、30度共4個可能撞擊角度，以及每秒12與20公里共2個撞擊速度。

研究發現，與撞擊坑結構資料最吻合的撞擊角度是60度。

柯林斯告訴法新社：「60度是更致命撞擊角度，因這樣的撞擊能以夠快速度，迸發出足以籠罩地球的更大量物質。」

他表示：「希克蘇魯伯（Chicxulub）的撞擊導致大規模滅絕，因撞擊以夠快速度，迸發出大量碎片與氣體，散布至全球各地。」

他表示，倘若小行星以垂直角度或更傾斜角度撞擊地球，就不會造成那麼多碎片噴向大氣層。

撞擊造成大量硫微粒懸浮在空氣中遮蔽陽光，氣溫下降攝氏好幾度並使氣候變冷。