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櫻花妹玩交友軟體配對親哥哥 過來人曝慘痛經歷
現代人工作忙碌，經常沒有時間交朋友，因此交友軟體成為認識新朋友的管道，不過有時卻可能配對到自己認識的對象，近日就有一名日本女網友分享自己竟和親哥哥配對成功。
該名女網友「@sayakodayo4649」在推特PO文表示，自己最近在交友軟體「Tinder」意外看到親哥哥也在玩，而且兩人還配對成功。由於原PO沒有上傳自己的大頭照，所以哥哥並不知道是她，當天晚上哥哥還傳訊息給她，表示因為名字及年齡和妹妹相同，所以特別有親切感，原PO還回應「這樣啊！那你和妹妹感情好嗎？」
由於整起事件在推特轉傳，哥哥還打電話詢問原PO，兩人的配對關係也立刻解除，事後原PO表示哥哥沒有因此生氣，更透露哥哥當時並沒有看仔細就同意配對，完全沒想到會和自己的妹妹配對成功。
貼文一出，引來不少網友留言，還有人分享自己的經驗，「太有趣了」、「我曾經和親姐姐配對」、「我還跟前男友配對過」、「當我看到前女友的照片時，我很驚訝」。
Tinderで兄とマッチしました。顔写真は出していないので向こうは気付いていません。現場からは以上です。— さやこちゃん@性欲おばけ (@sayakodayo4649) May 23, 2020
とりあえず当たり障りないこと聞いてみます(そんなに仲は良くない) pic.twitter.com/DOMFSyzMVb— さやこちゃん@性欲おばけ (@sayakodayo4649) May 24, 2020
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