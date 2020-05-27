博斯普魯斯海峽變色 出現正港土耳其藍

土耳其媒體報導，昨天強風暴雨後，歐亞大陸天然分界的博斯普魯斯海峽水色變成「土耳其藍」。專家認為，東北風將浮游生物曳引進入海峽，折射使得海水表面出現獨特顏色。

「土耳其藍」不是你我印象中天空或大海那種「藍色」，而是介於藍綠之間的綠松石（turquoise）的顏色。美國知識問答社群網站Quora指出，產自今天伊朗的綠松石經由土耳其進入歐洲，這種寶石的顏色因此被稱為「土耳其藍」。此一獨特顏色在土耳其文化和建築中被廣為運用。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，博斯普魯斯海峽（Bosporus）水色自26日起轉變成「土耳其藍」。伊斯坦堡科技大學（Istanbul Technical University）教授托羅斯（Huseyin Toros）認為，東北風是導致「海水變色」主要原因。

托羅斯指出：「單細胞生物被東北風曳引進入博斯普魯斯海峽，海水表面經過折射，轉變成土耳其藍色。在此一大氣環境下的氣流、海平面下的活動、不同微生物、白天陽光變化等因素也可能導致海水顏色產生變化。」

他表示，海水將於幾天內恢復「本色」。

每日晨報於2017年6月間也曾報導，博斯普魯斯海峽和黑海西部一大片海域當時也曾經從深藍色變成「土耳其藍」，讓人摸不著頭緒，居民起先以為是海水遭到污染，美國國家航空暨太空總署（NASA）後來幫忙解惑。

根據報導，NASA當時解釋，吸收陽光和水中營養物質維生的單細胞浮游生物造成海水變色。流入黑海的多瑙河（Danube River）和聶伯河（Dnieper River）為這些微生物提供營養物質。

NASA的衛星於當年5月29日首度補捉到上述黑海浮游生物激增的圖像。

漁夫們相信，海中出現大量浮游生物意味當年鯷魚產量將會大增。但是浮游生物也會消耗水中大量氧氣，從而對其他海洋生物造成傷害。