快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情反思教育 綠色學校培育同理心

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
綠色學校聚焦於培養孩子同理心，並以環保及體驗大自然為主的人文教育為核心。（photo by Green School NZ）
綠色學校聚焦於培養孩子同理心，並以環保及體驗大自然為主的人文教育為核心。（photo by Green School NZ）

「全球因疫情中斷教育，或許是反思教育本質的好時機。」紐西蘭及南非都有開設的綠色學校課堂上，有雙語人士老師切換語言的烹飪教學及種植南瓜的數學課，也有老師帶學生到戶外溪流觀察動物，並搭建設施讓牠們通過。紐西蘭分校校長艾德華表示，學校以體驗大自然為本，並著重培育學生的同理心。

與世隔絕桃花源

根據《歐洲新聞台》報導，全球疫情大流行期間，許多學校紛紛關閉，但紐西蘭的一間學校仍有許多學生穿梭的身影，校園也像是置身桃花源般與世隔絕。

「綠色學校」坐落在紐西蘭北島的塔拉納基大區，由數座造型類似幽浮形狀的淺咖啡色建築物及帳篷組成，圍繞著一片綠油油的草地。2020年初，綠色學校招募了50名學生，在這裡沒有傳統學校的課程，取而代之的是以環保及體驗大自然為主的人文教育核心。更特別的是，家長要把孩子送進來，得舉家遷入「校區」。

「重點永遠不是教學內容，而是教學方式。」校長艾德華表示，學校不給予學生任何準則，而是選擇讓每個孩子自由發展，提供多元的觀點及培養同理心，「老師可能在烹飪課上就說起德語，因為他們本身是雙語人士。」艾德華笑著說：「與其說是要讓孩子學習其他語言，不如說是要培養他們對不同文化的尊重和興趣。」

培育同理心課程

據《每日小牛報》報導，南非綠色學校校長伍德則表示，曾有學生在課堂上被帶到河邊，「當觀察到動物過不了小溪流時，便設法打造一條通道讓牠們穿越。」也有老師帶學生到南瓜園身歷其境計算可種植的範圍。

「全球因疫情中斷教育，這或許也是一個反思教育本質的好時機。」身為父母的伍德曾面對孩子不斷詢問背單字及數學公式的意義為何時詞窮，才毅然決然投入推廣綠色學校教育。艾德華則補充，「現在正是我們需要反思及更有同情心的時刻，與環境及大自然的互動教育能從根本提升這點。」

【更多精采內容，詳見

紐西蘭

延伸閱讀

美國高球解禁 外國選手可入境

塞爾蒂克瞄準活塞長人 季中傳有意爭取伍德

MLB／退役球星籲共體時艱 道奇伍德：愚蠢

單場先發飆18次以上三振 難度不輸完全比賽

相關新聞

櫻花妹玩交友軟體配對親哥哥 過來人曝慘痛經歷

現代人工作忙碌，經常沒有時間交朋友，因此交友軟體成為認識新朋友的管道，不過有時卻可能配對到自己認識的對象，近日就有一名日本女網友分享自己竟和親哥哥配對成功。

疫情反思教育 綠色學校培育同理心

「全球因疫情中斷教育，或許是反思教育本質的好時機。」紐西蘭及南非都有開設的綠色學校課堂上，有雙語人士老師切換語言的烹飪教學及種植南瓜的數學課...

疫情讓它的銷售飆升120%！ 「最佳避疫食物」令人跌破眼鏡

新冠肺炎大流行期間，大家閉鎖在家愛吃什麼？IRI資料分析公司發現，3月15日截止的一周，熱狗銷售量比去年同期暴增123%，3月22日截止那周更上升127%...

沒戴口罩不給入場 好市多員工被讚爆

最近社群網站上的一段影片引起騷動，一名被稱為「好市多凱文」(Costco Kevin)的男子在好市多門口，遭到員工泰森(Tison)阻止進入，表示必須先戴上口罩才能入場...

影／新冠肺炎衝擊登山業！在疫情腳下呻吟的喜馬拉雅山

病毒來了，客人走了，或者根本不來了。疫情何時能消停？尼泊爾的登山業正掙扎在崩潰的邊緣...

蝗災超越政治 印巴破冰共抗蟲害

為對抗蝗害，印度、巴基斯坦破例決定攜手治災！蝗蟲肆虐，印度受災面積超過5萬公項，以拉賈斯坦、中央和古吉拉特3個邦最嚴重，巴基斯坦的俾路支省、信德省和旁遮普省也有38%面積淪陷。向來敵對的印度和巴基斯坦，為了解決蝗害竟破天荒合作，自4月以來，已開過9次視訊會議。

終於被捕！燒死京阿尼36人自己也重傷 嫌犯10個月後樣貌曝光

2019年震驚全球的日本「京都動畫」第一工作室縱火案，造成36人死亡、33人受傷的慘劇，然而涉嫌縱火的青葉真司卻因全身嚴重燒傷一度命危，警方也遲遲無法逮捕。經過醫院10個月的就治，今（27）日上午被日本警方以謀殺與縱火罪名將其正式逮捕歸案。

SpaceX載人任務倒數計時！NASA太空人準備就緒

美國佛州大西洋岸今天烏雲密佈，距離2名太空人搭乘太空探索科技公司太空船升空，執行國家航空暨太空總署（NASA）歷來賦予民...

拒絕中國口罩！澳洲政府鼓勵聯絡台灣廠商 洽購醫療防護裝備

澳洲衛生部今天向中央社表示，澳洲政府鼓勵當地各級政府以及商界向台灣廠商洽購，以獲得符合澳洲標準的醫療防護裝備（PPE）

SpaceX飛龍號 周四載人上太空

美國太空探索科技公司SpaceX預訂廿七日（台灣時間廿八日清晨四點半）從佛州甘迺迪太空中心發射獵鷹九號火箭，將搭載兩名美...

成績不佳不能紓困？日本留學生紓困條件曝光 網驚：變獎學金

受到新冠肺炎影響，日本經濟面臨戰後最大危機，安倍政府4月決定發放疫情紓困金，每人可領10萬日圓（約新台幣2.7萬元），並於5月8日提供民眾申請，針對在日本的外國留學生...

熱門新聞

遭推特開鍘 川普火大回擊「干預2020選舉、扼殺言論自由」

為香港制裁中國大陸？ 川普本周將提「強而有力」方案

進郵局沒戴口罩遭拒！她氣到脫內褲套頭 成功領包裹

終於被捕！燒死京阿尼36人自己也重傷 嫌犯10個月後樣貌曝光

影／我不能呼吸！美國黑人男子遭警察膝蓋強壓5分鐘 最後不治

影／都唸錯啦！BMW官網公布「正確發音」 網驚呼：長知識了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。