疫情反思教育 綠色學校培育同理心

「全球因疫情中斷教育，或許是反思教育本質的好時機。」紐西蘭及南非都有開設的綠色學校課堂上，有雙語人士老師切換語言的烹飪教學及種植南瓜的數學課，也有老師帶學生到戶外溪流觀察動物，並搭建設施讓牠們通過。紐西蘭分校校長艾德華表示，學校以體驗大自然為本，並著重培育學生的同理心。

與世隔絕桃花源

根據《歐洲新聞台》報導，全球疫情大流行期間，許多學校紛紛關閉，但紐西蘭的一間學校仍有許多學生穿梭的身影，校園也像是置身桃花源般與世隔絕。

「綠色學校」坐落在紐西蘭北島的塔拉納基大區，由數座造型類似幽浮形狀的淺咖啡色建築物及帳篷組成，圍繞著一片綠油油的草地。2020年初，綠色學校招募了50名學生，在這裡沒有傳統學校的課程，取而代之的是以環保及體驗大自然為主的人文教育核心。更特別的是，家長要把孩子送進來，得舉家遷入「校區」。

「重點永遠不是教學內容，而是教學方式。」校長艾德華表示，學校不給予學生任何準則，而是選擇讓每個孩子自由發展，提供多元的觀點及培養同理心，「老師可能在烹飪課上就說起德語，因為他們本身是雙語人士。」艾德華笑著說：「與其說是要讓孩子學習其他語言，不如說是要培養他們對不同文化的尊重和興趣。」

培育同理心課程

據《每日小牛報》報導，南非綠色學校校長伍德則表示，曾有學生在課堂上被帶到河邊，「當觀察到動物過不了小溪流時，便設法打造一條通道讓牠們穿越。」也有老師帶學生到南瓜園身歷其境計算可種植的範圍。

「全球因疫情中斷教育，這或許也是一個反思教育本質的好時機。」身為父母的伍德曾面對孩子不斷詢問背單字及數學公式的意義為何時詞窮，才毅然決然投入推廣綠色學校教育。艾德華則補充，「現在正是我們需要反思及更有同情心的時刻，與環境及大自然的互動教育能從根本提升這點。」

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