疫情讓它的銷售飆升120%！ 「最佳避疫食物」令人跌破眼鏡

新冠肺炎大流行期間，大家閉鎖在家愛吃什麼？IRI資料分析公司發現，3月15日截止的一周，熱狗銷售量比去年同期暴增123%，3月22日截止那周更上升127%，還有人把熱狗稱為「最佳避疫食物」。

最近，囤積食物的風潮稍微減緩，5月3日截止那個禮拜的熱狗銷量，仍比去年同期高出36%，而3月初以來，每周銷量都比去年同期高出至少29%。

市場研究公司210 Analytics創辦人安瑪麗若玲克(Anne-Marie Roerink)說，美國人對熱狗的熱愛，將持續到夏天，大家避疫在家，需要很快就可上桌的「主菜」，而熱狗口味多、存放期長、易於冰凍，在大家害怕肉品供應短缺之際，自然成為眾所矚目的熱門選項。

若玲克指出，就算家長不見得欣賞，寧願吃壽司，不用上學的小孩也可以熱狗打發，因為熱狗容易烹調，蛋白質含量高，配上水果就可迅速上桌當一餐 。

新聞與生活刊物Insider編輯蘇菲克里曼(Sophie Cleeman)說，沒有小孩但在家上班的人，也紛紛以熱狗為便餐主菜，她還把熱狗捧成「最佳避疫食物」。

克里曼表示，雖然便宜但可變成「高尚餐點」，也是熱狗最近炙手可熱的原因。

如果硬要說熱狗突然熱門起來有什麼較陰暗面的原因，若玲克點出經濟困頓的現實：失業創新高，大家口袋不寬裕，而肉品當中，熱狗的價格顯然很平民化。