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沒戴口罩不給入場 好市多員工被讚爆

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合報導
最近社群網站上的一段影片引起騷動，一名被稱為「好市多凱文」(Costco Kevin)的男子在好市多門口，遭到員工泰森(Tison)阻止進入，表示必須先戴上口罩才能入場。示意圖／歐新社資料照片
最近社群網站上的一段影片引起騷動，一名被稱為「好市多凱文」(Costco Kevin)的男子在好市多門口，遭到員工泰森(Tison)阻止進入，表示必須先戴上口罩才能入場。示意圖／歐新社資料照片

最近社群網站上的一段影片引起騷動，一名被稱為「好市多凱文」(Costco Kevin)的男子在好市多門口，遭到員工泰森(Tison)阻止進入，表示必須先戴上口罩才能入場；凱文當下立刻拿起手機錄影，並威脅泰森要將影片散播到網路上，沒想到影片上傳網路後引來的反應，和凱文的想像截然不同。

該影片中可以很清楚地看到，泰森對著鏡頭表示：「大家好，我是好市多的員工，現在我正在要求這名會員入場前戴上口罩，這是公司的規定」，但凱文卻挑釁的回答：「我不要，因為我生在一個自由的國家。」

最後泰森拿走凱文的推車，並告訴他好市多不歡迎他，凱文便問是否可讓和他同行的女性友人進去，泰森要求女性友人戴上口罩後成功入場，凱文在離去時拋下一長串不雅的辱罵字眼。

根據財經網站MarketWatch的報導，這段影片被凱文上傳到網路論壇Reddit，但是後來遭到移除；儘管如此，這段影片已經被複製並重複分享至其他的社群網站，包括名為ONLY iN LVNV的推特帳號，吸引數百萬人觀看。

大多網友都支持泰森的行為並讚揚他，甚至有網友要求好市多給泰森加薪，其中一則留言寫道：「願上帝祝福泰森和其他在零售業、餐飲和其他領域的工作同仁，他們不過是盡忠職守，確保我們的安全。」

好市多執行長傑利尼克(Craig Jelinek)於4日以公開信向會員們宣布，今後入場必須配戴口罩，傑利尼克說：「戴口罩不僅是個人的選擇，也是保護自己和其他人」；儘管原始影片已經遭到移除，凱文之後又上傳另一段影片，宣稱「他絕對有該死的權力可以不戴口罩」，甚至嘲弄其他戴口罩的顧客不過是盲從的羊。

口罩 好市多

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