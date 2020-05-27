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蝗災超越政治 印巴破冰共抗蟲害

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

為對抗蝗害，印度巴基斯坦破例決定攜手治災！蝗蟲肆虐，印度受災面積超過5萬公項，以拉賈斯坦、中央和古吉拉特3個邦最嚴重，巴基斯坦的俾路支省、信德省和旁遮普省也有38%面積淪陷。向來敵對的印度和巴基斯坦，為了解決蝗害竟破天荒合作，自4月以來，已開過9次視訊會議。

合作抗蝗害

根據《BBC》報導，蝗蟲1天可飛400公里遠，且一小群蝗蟲1天就可吃掉2,500人份的糧食，導致食物價格飆升。數以千萬計的蝗蟲大舉入侵印度西部，超過5萬公頃的土地橫跨十幾個行政區，其鄰國巴基斯坦，2月份宣布全國緊急狀態，稱蝗蟲數量是20多年來最嚴重。

印巴兩國因核武敵對，關係已凍結多年，但官員們卻表示，這並沒有妨礙印度和巴基斯坦合作對抗蝗蟲大遷徙。印度蝗蟲預警組織副主任KL葛加爾說，「我們正在與侵犯邊境的蝗蟲大戰，這是近30年來最大的一次入侵，蝗蟲群數量非常龐大，牠們在繁殖後從邊境跨界遷徙，比我們原本所預期的更提早了1個月。」

這些蝗群於4月30日左右飛越邊界，目前仍活躍在拉賈斯坦邦和中央邦的5個地區，每1平方公里的蝗群都包含多達4,000萬隻蝗蟲，牠們的移動速度很快。如果不加以控制，沙漠蝗蟲會破壞食物供應並導致飢荒。聯合國農糧組織說，在90個國家中，約有4,500萬平方公里的土地容易受到沙漠蝗蟲的侵襲與威脅。

反沙漠化成遠因

根據《印度快報》報導，印度多年來飽受蝗蟲入侵之苦：1964年至1997年間，記錄了25次蝗災高峰期，英國殖民政府於1939年在現在巴基斯坦的卡拉奇建立了蝗蟲預警組織，印度則於1946年成立了獨立的監視組織。另一波蝗蟲襲擊也襲擊了東非、非洲人口第2大國衣索匹亞，還有區域經濟強國肯亞和政治不穩定的索馬利亞，都在受災最嚴重的國家範圍中。

曾經分別在2018年襲擊阿曼和葉門的梅庫努和盧班颶風，將大片沙漠變成了湖泊，也促進了蝗蟲的繁殖，一直持續到2019年。從去年11月開始，蝗群對東非農作物的襲擊達到高峰，並從2020年初開始在伊朗南部和巴基斯坦現蹤，而東非地區在3月至4月的大雨則使蝗蟲得以繼續繁殖。

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