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終於被捕！燒死京阿尼36人自己也重傷 嫌犯10個月後樣貌曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
涉嫌燒死京都動畫36人的嫌犯青葉真司正式被捕，移送過程中可看見赤紅皮膚上的燒傷痕跡。 圖／美聯社
涉嫌燒死京都動畫36人的嫌犯青葉真司正式被捕，移送過程中可看見赤紅皮膚上的燒傷痕跡。 圖／美聯社

2019年震驚全球的日本「京都動畫」第一工作室縱火案，造成36人死亡、33人受傷的慘劇，然而涉嫌縱火的青葉真司卻因全身嚴重燒傷一度命危，警方也遲遲無法逮捕。經過醫院10個月的就治，今（27）日上午被日本警方以謀殺與縱火罪名將其正式逮捕歸案。

被動畫迷暱稱為「京阿尼」的日本京都動畫公司，在去年7月18日發生慘絕人寰的縱火事件，共有36人喪生、33人受輕重傷。據《NHK》報導，青葉真司當時在京都動畫第一工作室附近的加油站購買汽油後，隨即闖入辦公室並在入口處潑灑汽油，同時以打火機點火，使整棟工作室陷入火海，青葉本人也嚴重燒傷，被警方送醫治療。

綜合日媒報導，青葉真司因全身90%燒傷，情況危急，在事件發生2日後被轉送至大阪一間醫院接受更完善的燒傷治療，並接受多次皮膚移植手術。直到11月治療結束轉回京都的醫院進行復健，警方才開始進行偵訊，而青葉對犯行坦承不諱，供稱「因小說被盜用才縱火」。

事實上，京都警方原訂今年1月正式逮捕青葉，不過剛好遇到新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，加上嫌犯病情仍有反覆而暫緩。直到本月21日京都解除警急事態宣言，同時有多位醫師認為其狀況穩定可供逮捕，京都警方便於今日在病房進行逮捕，並以擔架將他移送至搜查本部所在的伏見署。

涉嫌燒死京都動畫36人的嫌犯青葉真司正式被捕，移送過程中可看見赤紅皮膚上的燒傷痕跡。 圖／美聯社
涉嫌燒死京都動畫36人的嫌犯青葉真司正式被捕，移送過程中可看見赤紅皮膚上的燒傷痕跡。 圖／美聯社

京都動畫 縱火 京阿尼

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