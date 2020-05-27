SpaceX載人任務倒數計時！NASA太空人準備就緒

美國佛州大西洋岸今天烏雲密佈，距離2名太空人搭乘太空探索科技公司太空船升空，執行國家航空暨太空總署（NASA）歷來賦予民企最危險的任務，僅僅只剩一天。

根據今天最新的佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）天氣預報，明天有6成機會是好天氣。

美國太空人班肯（Bob Behnken）與赫爾利（Douglas Hurley）在全新的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船展開旅程前，已經接受嚴格的隔離兩週。太空探索科技公司（SpaceX）將發射「獵鷹9號」（Falcon9）火箭，把太空船送上天 。

飛龍號與獵鷹9號都由太空探索科技公司製造。太空探索科技公司是2002年成立的新創公司，創辦人馬斯克（Elon Musk）當時才30多歲，他靠著支付平台PayPal致富，後來還成立了知名的電動車公司特斯拉（Tesla）。

飛龍號將搭載太空人，前往國際太空站（ISS）。

由於美國2011年上一次載人任務之後，一直是仰賴俄羅斯火箭把太空船送進太空，如果飛龍號此次任務成功，將是美國的國家驕傲。

不管是武漢肺炎疫情，或是為了阻止疫情蔓延而採取的封鎖措施，都不能阻擋飛龍號的發射。美國總統川普將是繼尼克森（Richard Nixon）與柯林頓（BillClinton）之後，歷來僅僅第3位親自看著執行載人任務的太空船發射升空的美國領袖。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示：「這將是所有美國人可以花點時間，看著我國再次做出驚人之舉的特別時刻。」