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英國維珍軌道首度試射火箭 任務失敗

中央社 / 洛杉磯25日綜合外電報導
負責運載火箭的特別改裝版波音747客機Cosmic Girl，在太平洋上空3萬5000英尺處首度試射LauncherOne火箭的任務失敗。 歐新社
負責運載火箭的特別改裝版波音747客機Cosmic Girl，在太平洋上空3萬5000英尺處首度試射LauncherOne火箭的任務失敗。 歐新社

英國維珍軌道公司（Virgin Orbit）表示，負責運載火箭的特別改裝版波音747客機Cosmic Girl，今天在太平洋上空3萬5000英尺處首度試射LauncherOne火箭的任務失敗。

法新社報導，維珍軌道公司在推特發文說：「飛行不久後取消任務。Cosmic Girl和我們的飛行人員都安全回到基地。」

維珍軌道公司表示，Cosmic Girl將火箭完全釋放，但點燃火箭第一級發動機後發生原因不明的問題。

長21公尺的LauncherOne火箭不是從地面垂直發射，而是從經過改裝的波音747飛機Cosmic Girl的一側機翼下方起飛。

路透社報導，維珍軌道公司表示：「第一階段飛行一開始發生異常狀況，我們的工程師分析今天蒐集到的大量數據後將能得知更多訊息。」

目前維珍軌道公司沒有公布其他細節，這次任務沒有人員傷亡。

2012年由英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）創立的維珍軌道公司，想提供重量介於300到500公斤的小型衛星營運商快速且彈性的發射服務，目前這個市場正在蓬勃發展。

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