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鹽水浸洗草莓 鑽出「米粒」小白蟲 女子大叫噁心

香港01 / 李福源
托雷斯將士多啤梨浸入鹽水約30分鐘後，拿起一顆草莓仔細端詳，發現有白色小蟲在蠕動。圖擷自YouTube
托雷斯將士多啤梨浸入鹽水約30分鐘後，拿起一顆草莓仔細端詳，發現有白色小蟲在蠕動。圖擷自YouTube

美國女子托雷斯（Krista Torres）近日上載以應用程式TikTok抖音製作的短片，只見她將草莓浸入鹽水清洗約30分鐘後，有米粒般的白色小蟲由草莓表面細孔鑽出來，不少網民大呼「惡頂」，有人甚至聲稱不敢再吃莓果類食物。

短片中，托雷斯將一粒草莓拿起仔細端詳，「牠（小蟲）正在移動，就在那裏。我的天哪，我快要吐出來了，覺得很噁心！」翌日起床，她仍無法忘記那顆草莓，「這不是一場夢，現實就是如此嚇人！」

另一名女子甘布里爾（Lauren McKenzie Gambrell）也有類以經驗，她曾以白醋、清水及鹽來浸洗草莓，並拍下殘留物上載Facebook，她說：「在我差不多25年的人生中，抖音讓我知道如何清洗草莓，原來當中有大量小蟲與污垢」。

網民紛留言稱「我覺得我以後都不會再吃草莓了」、「估計莓果類食物的銷量從此大斷下跌」、「小事一樁，我會照樣吃下，就當吸收了更多的蛋白質」。

美國農業組織Cloud Mountain Farm Center指出，白色小蟲大多是斑點翼果蠅（Spotted Wing Drosophila）的幼蟲，這種果蠅常在成熟的莓果上產卵；美國康乃爾大學（Cornell University）昆蟲學家洛布（Greg Loeb）稱，這些小蟲對人類無害，一旦食到肚子裡也不會致病，「吃新鮮水果，基本上就是在吃蟲子」。

另外，美國非牟利組織Environmental Working Group（EWG）在2018年曾就蔬果的殘餘農藥，公布「最髒」（Dirty Dozen）和「最乾淨」（Clean Fifteen）蔬果清單，當中被指最髒的蔬果是草莓。

資深果欄檔主陳文玲（Mandy）提醒，要避免浸泡草莓，「因為有農藥是水溶性的，浸泡方法會令農藥反過來滲透至草莓的果肉之中。」最佳清洗方法是以水喉花灑式（sprinkling）沖洗，但要注意的是，沖洗時不要摘去草莓頂部，因為那是草莓吸收養份的地方，一旦摘去，草莓將失去保護屏障，吸收到水裡的雜質，故只需揭開頂部的葉沖走泥塵，進食時才摘走頂部。

延伸閱讀：

【士多啤梨】浸水洗反令爆標農藥深陷　季尾嚐盡日本6大人氣品種

【農藥最多蔬果2020】士多啤梨5年霸　非鮮果更污糟的一直被忽略

文章授權轉載自《香港01》

抖音 TikTok

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