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韓國YouTuber拍「抗癌日記」 最後道別隔日成遺言

香港01 / 朱利安
陳恩的頻道上目前已有62支影片，為她樂觀抗癌的過程紀錄。圖/YouTube
陳恩的頻道上目前已有62支影片，為她樂觀抗癌的過程紀錄。圖/YouTube

假如自知生命將到盡頭，你會選擇如何面對？韓國一名女子去年4月確診患上膽管癌後，一直拍攝抗癌日記影片，直至本月初她在影片中透露自己病情急速惡化，仍狀甚輕鬆地向觀眾道別，沒料影片上傳後翌日，其妹妹就公布她病逝消息，令觀眾不勝唏噓。

韓國YouTuber陳恩（Eun Chan）在去年4月得知患上膽管癌，這類癌症病人透過切除手術痊癒的機會渺茫，加上大部分病人出現病徵求醫時，癌細胞可能已轉移並入侵其他身體組織，因此病人存活率不高。

不過，陳恩在抗癌之路上選擇樂觀面對，甚至拍片介紹膽管癌的症狀、併發症和治療藥物的副作用等；直至離世前，她已拍攝62段影片，其中包括49段「抗病日記」，分享在病床上的一點一滴。

陳恩在今年5月6日上傳「第49集抗病日記」，告知觀眾其病情急速惡化，感到身體變得輕盈，自己將不久人世，「我原本想在出院之後，以漂亮的臉蛋向大家問好，但我想……應該沒辦法了｣。陳恩提到自己病況，稱每天嘔吐2至3次，雖然很努力地想活下去，無奈身體非常疼痛；影片中亦見她骨瘦如柴、面容憔悴，但她仍笑着分享一切。

沒料影片發布後翌日，陳恩的妹妹卻在影片留言宣布噩耗，並表示：｢自從確診患癌症後，姐姐都用非常積極和堅強的態度對抗病魔，即便是最後一支影片，知道自己快撐不下去的時候，姐姐也完全沒有顯露出沮喪和消極，而且是笑着把影片錄完。」陳恩不敵病魔離世，但家人和網友都讚賞她的堅毅，又為她終於能擺脫各種病痛而高興。

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文章授權轉載自《香港01》

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