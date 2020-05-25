10年一遇大風暴 西澳5萬戶停電

「十年一遇」的熱帶氣旋「芒果」，正形成大風暴侵襲澳洲西澳省！澳洲水域生成的熱帶氣旋「芒果」（Mangga）在消散時和冷鋒交互作用，竟轉化為澳洲10年難得一見的大型風暴，西澳省首當其衝，多個地區發布嚴重天候警報，預計24~25日的影響最大，目前已造成總計5萬戶房屋和企業停電。

罕見惡劣風暴

根據《BBC》報導，氣象官員稱，一股熱帶氣旋「芒果」（Mangga）的殘餘氣團遇上冷鋒，產生這股對西澳省來說「十年一遇」罕見的惡劣風暴，強大風暴24日吹襲澳洲西部海岸，並南移逼近伯斯（Perth）。它的陣風時速達210公里，為區內帶來多至10厘米暴雨及高達8米的海浪，更可能引發洪水，預計至25日下午才會明顯減弱。

「這種等級的風暴大概10年只會來一次。」西澳省消防和緊急服務部官員透露，當局已呼籲民眾要注意生命安全，並確認所有的東西都已固定綁好。西澳氣象局表示，澳洲西海岸的陣風預計時速為每小時100公里，瞬間最大可能達到每小時130公里，部分地區也可能出現100毫米的強降雨，海浪更可達8公尺。

5萬戶居民斷電

根據《天空新聞》報導，超強風暴「芒果」24日侵入澳洲西部，西澳省遭遇強風暴雨天氣，目前已有5萬居民遭遇斷電。西澳省官員表示，預計風暴還會造訪沿海和西南部地區，持續造成強風暴雨，當局提醒民眾一定要注意安全。重災區珀斯25日早上將迎來惡劣天氣，最快要到下午才見好轉。

「西澳洲的風暴通常由西南而來，此次卻從西北吹襲本地。」當地氣象部門西澳省署理消防及緊急服務署長布魯姆霍爾表示，風暴將吹襲多地住宅、棚架及不安全物件，呼籲居民保護房子，確保已綁好所有東西。

【更多精采內容，詳見 】