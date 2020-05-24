濫墾面積激增 亞馬遜雨林恐成荒原

亞馬遜雨林2020年濫墾面積比去年同期增加50%，正逐漸轉變為容易發生火災的莽原生態系。數據顯示，因為巴西政府放任開發的政策，再加上疫情導致許多NGO工作者撤出，使得亞馬遜雨林濫墾的情形較去年同期激增50%。科學家憂心地表示，若政府持續無作為，恐加快亞馬遜雨林達到毀滅點，到時將永久無法調節氣候。

放任雨林遭濫墾

根據美國《ABC新聞》報導，初步衛星照片顯示，2020年前3個月巴西亞馬遜雨林的濫墾面積，較去年同期暴增了50%以上。而早在新冠肺炎疫情爆發以前，巴西總統波索納洛的開發友善態度早已讓科學家們擔憂，大片雨林恐變成乾燥且排放大量溫室氣體的類莽原地形。

自從疫情爆發以來，巴西環境當局撤銷了許多執法行動，讓雨林獨自面對山老鼠與盜礦者的威脅。瓜哈加拉部落的一名原住民就向媒體表示，他們的部落領域不斷地遭伐木者與獵人的非法入侵，且新冠肺炎疫情也絲毫沒有阻擋他們的跡象。許多部落都擔心，這些入侵者除了會持續對雨林造成破壞，也可能將病毒帶入部落。

雨林恐成莽原

《英國廣播公司》指出，亞馬遜州的公衛體系是全巴西最不完善的，成了這波疫情的重災區，因此也不無例外地實施外出禁令。但因為許多在雨林工作的NGO工作者被迫撤出，山老鼠與盜礦者因此趁虛而入。單在4月份，森林濫墾的面積就較去年暴增了64%。

雖然巴西政府已經增派軍隊至亞馬遜雨林協助執法，但外界批評政府在玩兩面手法。巴西當局立法讓濫伐者可以將2018年底以前非法濫墾的雨林保護區低價購回，恐將導致濫伐面積在2027年以前增加1萬6000平方公里。

科學家表示，若濫伐的情形持續下去，大片的亞馬遜雨林恐將成為乾燥且容易引發大火的莽原生態系，從碳的儲存者，成為碳的排放者，加速全球暖化的程度。

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