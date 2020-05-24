快訊

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

千萬大獎是你？3-4月期統一發票獎號出爐了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濫墾面積激增 亞馬遜雨林恐成荒原

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
新冠肺炎疫情導致亞馬遜雨林遭濫伐的面積，較去年同期暴增50%以上。（photo by Wikimedia）
新冠肺炎疫情導致亞馬遜雨林遭濫伐的面積，較去年同期暴增50%以上。（photo by Wikimedia）

亞馬遜雨林2020年濫墾面積比去年同期增加50%，正逐漸轉變為容易發生火災的莽原生態系。數據顯示，因為巴西政府放任開發的政策，再加上疫情導致許多NGO工作者撤出，使得亞馬遜雨林濫墾的情形較去年同期激增50%。科學家憂心地表示，若政府持續無作為，恐加快亞馬遜雨林達到毀滅點，到時將永久無法調節氣候。

放任雨林遭濫墾

根據美國《ABC新聞》報導，初步衛星照片顯示，2020年前3個月巴西亞馬遜雨林的濫墾面積，較去年同期暴增了50%以上。而早在新冠肺炎疫情爆發以前，巴西總統波索納洛的開發友善態度早已讓科學家們擔憂，大片雨林恐變成乾燥且排放大量溫室氣體的類莽原地形。

自從疫情爆發以來，巴西環境當局撤銷了許多執法行動，讓雨林獨自面對山老鼠與盜礦者的威脅。瓜哈加拉部落的一名原住民就向媒體表示，他們的部落領域不斷地遭伐木者與獵人的非法入侵，且新冠肺炎疫情也絲毫沒有阻擋他們的跡象。許多部落都擔心，這些入侵者除了會持續對雨林造成破壞，也可能將病毒帶入部落。

雨林恐成莽原

《英國廣播公司》指出，亞馬遜州的公衛體系是全巴西最不完善的，成了這波疫情的重災區，因此也不無例外地實施外出禁令。但因為許多在雨林工作的NGO工作者被迫撤出，山老鼠與盜礦者因此趁虛而入。單在4月份，森林濫墾的面積就較去年暴增了64%。

雖然巴西政府已經增派軍隊至亞馬遜雨林協助執法，但外界批評政府在玩兩面手法。巴西當局立法讓濫伐者可以將2018年底以前非法濫墾的雨林保護區低價購回，恐將導致濫伐面積在2027年以前增加1萬6000平方公里。

科學家表示，若濫伐的情形持續下去，大片的亞馬遜雨林恐將成為乾燥且容易引發大火的莽原生態系，從碳的儲存者，成為碳的排放者，加速全球暖化的程度。

【更多精采內容，詳見

巴西 濫墾 疫情

延伸閱讀

疫情奪2萬命比不上親信遭調查 巴西內閣會議掀波

拉美疫情延燒 阿根廷延長管制巴西確診數全球第2

世衛：拉美成疫情新震央 巴西最嚴重

巴西總統護子 干預司法影片曝光

相關新聞

統整40年衛星數據 科學家確定全球暖化加劇熱帶氣旋強度

我們或已隱約感覺到發生在世界各地的某幾場熱帶風暴比以往還要強烈，現在一篇新研究收集了具統計意義的全球風暴趨勢，證實全球暖化加劇了熱帶氣旋的強度，未來很可能發生比目前都還更強烈、更危險的熱帶氣旋，尤其是大西洋海域。

都很有主見 前管家：黛妃若在世恐與梅根婆媳衝突

如果黛安娜王妃還在世，她跟小兒子哈利王子的妻子梅根關係如何？哈利曾說，他相信母親會跟梅根成為好朋友，但曾擔任黛妃管家10年的布瑞爾日前接受英國媒體訪問時說，黛妃和梅根可能會有婆媳衝突，因為兩人皆非個性軟爛之人。

設備不足訊號弱 因疫情網課拉大教育落差

各級學校因疫情紛紛轉為線上課程，但貧富差距帶來的數位落差，甚至會引發失學潮。以香港為例，學校因疫情關閉後轉往線上後，經濟狀況不佳的學生，面臨學習空間狹小、網路不穩等問題

脫歐都怪我？英國前首相卡麥隆的《罪臣存查》囉唆自傳

「我..是把英國推入淵藪的千古罪人？」英國21世紀至今最要命的「關鍵時刻」，莫過於結合震驚、恐慌、不安與煩躁的「英國脫歐」問題。儘管英國已經在2020年1月31日，正式解除了歐盟的成員國資格；雙方的「分手程序」卻還有各種邊境、法律、公民權利與貿易關係，必定得趕在12月31日之前完成後續談判。要是一個不留神，各種災難性的政經後果，恐怕會讓英國墜入「最黑暗的時刻中的『最黑暗的時刻』」...但這一切，又算是誰的呢？

出發吧「鐵子」！衝破性別界線的「日本女性鐵道迷」之路

日本是鐵道大國，鐵道與火車幾乎成了日本人生活的一部分，隨之發展的就是鐵道趣味文化，也造就出相當龐大的鐵道迷。不過在幾乎都是以男性為主的次文化之中，近年來卻有了改變——「鐵子」——所謂的女性鐵道迷正不斷增加...

日本政府擬慰勞前線醫護 每人最多可領5.5萬

日本共同社報導，厚勞省24日已討論慰勞治療新冠肺炎病患的醫護相關措施，每人最多可領20萬日圓（約台幣5萬5000元）。

濫墾面積激增 亞馬遜雨林恐成荒原

亞馬遜雨林2020年濫墾面積比去年同期增加50%，正逐漸轉變為容易發生火災的莽原生態系。數據顯示，因為巴西政府放任開發的政策，再加上疫情導致許多NGO工作者撤出，使得亞馬遜雨林濫墾的情形較去年同期激增50%。科學家憂心地表示，若政府持續無作為，恐加快亞馬遜雨林達到毀滅點，到時將永久無法調節氣候。

日本各大學改為線上課程 老師大喊吃不消

日本時事通信社報導，日本各大專院校為了防止新冠肺炎擴散，把面對面課程改為線上課程，老師卻大喊吃不消。

開創私人太空公司時代 怪咖富豪馬斯克的太空夢

人類上太空的先鋒、電動汽車的權威、難相處的自由意志主義支持者，正面臨巨大挑戰；說的當然是特斯拉執行長馬斯克。

成績不佳不能紓困？日本留學生紓困條件曝光 網驚：變獎學金

受到新冠肺炎影響，日本經濟面臨戰後最大危機，安倍政府4月決定發放疫情紓困金，每人可領10萬日圓（約新台幣2.7萬元），並於5月8日提供民眾申請，針對在日本的外國留學生...

熱門新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

白宮：一旦香港被陸接管 各國企業沒理由留下

澳洲維州加入一帶一路 蓬佩奧：美澳關係恐斷線

反常！多國疫情嚴重 領袖支持率竟大幅上升

美欲懲罰澳洲維省加入一帶一路 美駐澳大使緩頰

新冠戰役愈烈 各國領袖聲望反愈高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。