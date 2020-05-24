開創私人太空公司時代 怪咖富豪馬斯克的太空夢

人類上太空的先鋒、電動汽車的權威、難相處的自由意志主義支持者，正面臨巨大挑戰；說的當然是特斯拉執行長馬斯克。

他上周挑戰美國的居家避疫與停工政策，執意讓特斯拉位於加州、在美國唯一組裝廠提早復工，揚言若不順他的意他要「立即」把特斯拉總部和未來專案遷到德州或內華達州。馬斯克近日推文宣布，弗里蒙特廠已重新開工，儼然不把地方政府當一回事；現在，他一手創立的太空探索科技公司（SpaceX）又將首度飛射火箭將載人太空艙送上國際太空站，結束美國太空總署（NASA）九年未發射任何載人太空船的空窗期，並開創私人公司太空飛行新時代。

出生於南非、現年48歲的馬斯克在加拿大和美國都讀過大學，最後在史丹福大學應用物理與材料科學研究所念了兩天就輟學。他的第一桶金來自共同創立日後被eBay收購的支付平台PayPal，之後馬斯克創立SpaceX、加入特斯拉草創階段。其他事業還有打造超高速運輸網的Hyperloop、研發整合人腦與人工智慧的Neuralink。

粉多黑也多 各種反傳統

馬斯克鍥而不捨的拚勁、高人一等的遠見以及愛起衝突的性格讓他擁有許多粉絲，以及猛烈的批評者。曾與他合作過紀錄片的前通用汽車主管魯茲表示：「無論是哪個人或機構，不管有多大的規模還是力量甚至政治影響力，只要馬斯克覺得對於公司的生存造成威脅，他就會拚到底。」

2014年，SpaceX沒拿到替政府發射軍事衛星的合約。猜猜看馬斯克怎麼做？他直接控告美國空軍。馬斯克的傳記作者凡斯表示：「如果你還想要美國空軍當客戶的話，沒有人會去控告他們的……但是最後奏效了，（SpaceX）現在發射一大堆軍事衛星。」

馬斯克在各方面都是反傳統，與兩名女性離婚三次，現在跟32歲的加拿大歌手格萊姆絲在一起，月初產下一名男嬰，取名為X A-12，結合了未知的變數、精靈語人工智慧的拼法，A-12是中情局 SR-71黑鳥偵察機前身A-12偵察機，格萊姆絲跟馬斯克都喜歡這款飛機。

馬斯克跟加州政府的爭議恐怕還不足以列為他本月分最關鍵的時刻；兩名NASA太空人27日將搭乘SpaceX獵鷹九號火箭推動的太空船前往國際太空站。

傳記作者凡斯說，這可能是馬斯克最閃亮的英雄時刻：「一個南非移民來到這裡，中途轉行去造火箭，替美國把人送回太空，還有什麼比這個更像美國夢呢？」