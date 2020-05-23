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日本連鎖便利店驚現一整盒白飯壽司 勾起網友地震慘痛回憶
壽司沒有生魚片，豈不是白飯嗎？最近有日本網友於Twitter上傳照片，表示於日本的知名連鎖便利店唐吉訶德（DON DON DONKI）發現「白飯壽司」，即無生魚片，只有醋飯，令原PO感到錯愕，事件亦引來網友熱議，笑言可能魚被釣光沒進貨，只好賣白飯，「快笑死了」、「只有聰明人才看見的透明生魚片」。
該網友於Twitter上傳照片，表示光顧唐吉訶德，期間驚見壽司冰櫃竟有多盒「白飯壽司」，每盒特價298日圓（新台幣約83元）。照片中可見，盒內裝有40個「白飯壽司」，全部沒有生魚片，只有醋飯，份量幾乎等於2碗飯，讓原PO大感意外。
不過網友大多正面回應，解釋這樣可以配上自己喜愛的刺身，不用吃到拼盤內不喜歡的款式。有網友更笑言要自己釣魚才有魚生，「釣魚時放在海邊就會等到生魚片了」、「師傅忘記進貨了」。
但亦有網友記起2年前北海道地震的慘痛回憶，提到當時災情使民眾面臨糧食危機，白飯壽司變成神物一樣，曾幫助過不少家中沒有儲糧的人，更坦言米飯才是壽司的精神。
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文章授權轉載自《香港01》
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