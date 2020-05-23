父視訊中被兒瘋狂砍殺15刀 Zoom成員驚恐目睹實況

疫情期間，許多人都會在家使用Zoom等軟體跟公司視訊，一名男子卻在視訊期間被兒子從背後持刀殘忍殺害。

紐約時報報導，紐約21日發生一起弒親血案，32歲的兒子湯馬斯（Thomas Scully-Powers）在72歲父親懷特（Dwight Powers）進行Zoom視訊時，從後方用利刃砍殺他十多刀致死。

警方表示，兒子去廚房拿刀，進入房內攻擊正在進行Zoom視訊會議的父親，朝著他的頸部、背部和身體瘋狂砍殺約15刀，幾乎將他斬首；由於刀子被砍彎，兒子還換用不同的刀具，最後將父親砍殺致死。

當時跟懷特進行視訊的成員表示，眼睜睜看到他從鏡頭前倒下消失，接著聽到沈重的喘息聲，驚嚇之餘趕緊報警，有些成員似乎有看到兇手的樣貌，同時將線索提供給警方。

警方前往逮人，湯馬斯從住家二樓跳下企圖逃逸，並嘗試用多罐汽水洗掉身上的血，最後警方在一小時內將他逮捕歸案。目前並不清楚湯馬斯殺害父親的動機，相關單位仍在調查，初步判定應該與新冠疫情無關。