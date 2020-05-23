酒醉男闖入動物園柵欄內 水池搏鬥大熊企圖淹死牠

進入動物園時，千萬不要任意闖入柵欄內，以免受到動物攻擊，造成生命危險。波蘭一處動物園近期發生民眾闖入柵欄內的事件，一位酒醉男子闖入大熊園區的柵欄內，大熊見到男子後便上前靠近，未料男子竟跳入水池中，隨後大熊跳入水池，期間男子試圖與大熊搏鬥，並將牠的頭壓入水池，所幸最後園區人員急忙阻止，男子和大熊成功被分開。

根據「太陽報」報導，波蘭一處動物園的大熊園區近期遭一位23歲酒醉男子闖入，男子跨越園區柵欄進到大熊活動地，一隻名叫薩賓娜的大熊好奇向男子走來，未料男子注意到牠後卻突然跳進水池內，薩賓娜在岸上來回走動，直到男子游到水池對岸後才跳入水中，之後男子與薩賓娜開始搏鬥，園區周圍的民眾都被這一景象給嚇壞了。

過程中，男子在水裡以雙手環抱勒住薩賓娜的頭，並試圖將牠的頭壓入水下，使牠溺斃，所幸最後園區人員急忙阻止了兩方的衝突，沒有發生嚴重傷亡，事後該動物園發言人安（Ann Karczewska）表示這位男子相當幸運，薩賓娜雖然是成年大熊，但卻不是一隻有攻擊性的熊，如果當時有其他公熊在場，男子可能沒有機會倖存下來。

安說「薩賓娜是一隻被成年男子襲擊的老熊，雖然身體上毫髮無傷，但她非常緊張，牠曾經待過馬戲團，習慣人們的存在，但牠絕對沒想到有人會襲擊牠，事後，牠緊張地坐在水中咆哮，直到保育員來照顧牠」，而對於酒醉男子，園方表示將會採取法律途徑，將他繩之以法，因為薩賓娜的生命受到威脅，牠的心理狀態也受到影響。