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日本人不愛開特斯拉？ 網曝主因：被國產車打趴

聯合新聞網 / 綜合報導
美國最大電動車品牌特斯拉（Tesla）在全球知名度極高。路透
美國最大電動車品牌特斯拉（Tesla）在全球知名度極高。路透

美國最大電動車品牌特斯拉在全球知名度極高，不過一台特斯拉電動車的價格並不便宜，加上充電站在台灣仍不普及，因此有不少民眾選擇購買一般汽車。有網友近期在網上發文，提問「日本人為何不愛特斯拉」，對此有不少網友透露日本國產車價格便宜、規格不輸進口車，根本打趴特斯拉。

原PO在「批踢踢問卦版」發文，他說「日本人明明都是住透天居多，設個充電樁應該不是問題吧，但是特斯拉的銷售還是以美國和中國為主，反而日本比較沒有人開特斯拉，日本人為何不愛特斯拉? 有特別的原因嗎？」

對此，不少網友紛紛留言表示「他們國產車又好又便宜啊」、「日本要搞自己的電車規格 不願意放棄輸給美國」、「nissan早就在日本發售電動車了好嗎，我至少五年前去日本就在路邊看到啦」、「日本身為世界數一數二的汽車生產大國，國產車便宜、品質又好」、「日本人多數都開黃牌輕量車稅跟油本身就不高了」。

事實上，在日本買車需要有停車位證明，但在日本大多數地區若是購買日產輕型車（K-car）便不用自備停車位，另外，若是購買進口車，零件要從國外運來、負擔的稅金較重，都可能是日本消費者選擇不購買進口車的原因。

特斯拉 日本 日產

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