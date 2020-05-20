快訊

未繳1.8萬法拍屋！宜蘭分署認了有瑕疵 將議處相關人員

總統就職日連五年收紅 520後法人點名看好這些族群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼少女慘遭鱷魚襲擊 遺體沒有咬痕謎底終於解開

香港01 / 李福源
警方與村民合力抓獲殺人鱷。（Facebook影片截圖）
警方與村民合力抓獲殺人鱷。（Facebook影片截圖）

印尼南部加里曼丹省（Kalimantan）17歲少女蘇萊曼（Devi Binti Sulaiman）上周日（10日）下午與幾名好友往河邊嬉水，期間慘遭鱷魚襲擊，被拖下水失蹤逾5小時；村民尋回蘇萊曼時，發現她的身體意外地完好無缺；當局上周四（14日）成功誘捕殺人鱷，竟發現牠的牙齒已脫落，從而推斷蘇萊曼當日是遭溺斃。

事發當日氣溫高達34度，蘇萊曼跳入河中暢泳消暑，突然一隻長約5米的巨鱷施襲，將她強行拖入水中。蘇萊曼的好友立即上岸求救，數百名村民沿着河岸尋找，5小時後終在約50米外的橋底下發現蘇萊曼。

目擊者稱，巨鱷是咬住蘇萊曼的手臂將她拉進水底，故當初以為她定必被撕咬至屍骨無存。然而警方指出，尋回蘇萊曼時，她的鼻子、嘴巴和手掌雖然都有滲血，但身上沒有任何鱷魚的咬痕，身體完好無缺，之後將蘇萊曼送往附近醫院急救，可惜最後仍是回天乏術。

直到上周四（14日），警方與村民合力利用雞肉誘捕，結果成功抓獲殺人鱷，仔細觀察後發現牠的牙齒已脫落，估計是因為年老或生病的緣故，警方亦因此推斷蘇萊曼並非被鱷魚咬死，而是溺斃；行兇的鱷魚其後被送往當地的自然資源保護區

延伸閱讀：

墨西哥6歲女遭姦殺　憤怒村民劫走疑犯燒死　警強調不容「私了」

好友命懸一線　11歲女跳上鱷魚背挖走雙眼　成功擊退僅受輕傷

文章授權轉載自《香港01》

牙齒 殺人 印尼 失蹤 保護區

延伸閱讀

東南亞新冠肺炎疫情延燒 印尼增693例確診創新高

和誘小女友性交獲緩刑 男再引誘少女拍裸照得關3年2月

少女遭性侵自殘 父不知情還揚言砍她手

少女自殘父親不解揚言砍她手 社工介入才吐露不堪往事

相關新聞

印尼少女慘遭鱷魚襲擊 遺體沒有咬痕謎底終於解開

印尼南部加里曼丹省（Kalimantan）17歲少女蘇萊曼（Devi Binti Sulaiman）上周日（10日）下午與幾名好友往河邊嬉水，期間慘遭鱷魚襲擊，被拖下水失蹤逾5小時；村民尋回蘇萊曼時，發現她的身體意外地完好無缺；當局上周四（14日）成功誘捕殺人鱷，竟發現牠的牙齒已脫落，從而推斷蘇萊曼當日是遭溺斃。

用電降燃煤成本高 再生能源熱門

疫情經濟停擺用電需求下降，使得各國紛紛放棄成本較高的燃煤發電。近來，歐盟、美國、亞洲國家（印尼、越南、菲律賓、南韓和日本等）分別關閉燃煤電廠或減少發電量...

印度各省逐步開放 餐廳只准外送

印度邁入封城4.0，各省可自訂細則，有限度地恢復生活。印度政府宣布全國封鎖延長到31日，多數省市開始允許公車和計程車上路，獨立商店也可有限度營運...

影／已滅絕「塔斯馬尼亞虎」 85年前最後身影曝光

澳洲國家影片與聲音檔案館（NFSA）19日發布，世上最後一隻袋狼「班傑明」的黑白有聲影片，讓外界得以一睹這種已滅絕掠食動...

劇組停工上映在即 動畫後製成救星

疫情讓劇組停工，只好用動畫繼續拍下去！知名美劇《諜海黑名單》因疫情導致劇組停工，只好用動畫收尾第七季的最後一集。在停工打擊下，還能獨立作業的動畫成為影劇界唯一不受影響的部分。不只動畫能夠持續播映，實景真人影劇也開始尋求動畫的支援。但業界人士表示，數位化雖然是必然的趨勢，但真人拍攝依舊無法被取代。

日本大阪城開放入館 新幹線行李新制如期上路

日本疫情暫趨緩，閉館約3個月的大阪城天守閣今天重新開放民眾入館參觀；另一方面，雖然東京奧運延後舉辦、疫情造成旅客銳減，但...

全球麥當勞傳性騷擾 國際工會向OECD申訴

國際食品工人工會今天表示，速食連鎖巨擘麥當勞（McDonald's）全球各地餐廳存在所謂的系統性性騷擾事件，工會已經提出...

劍橋大學取消下學年實體教學！改為網路授課

英國劍橋大學19日宣布，將取消下一學年面授教學，改為網路授課為原則。但劍橋大學表示，若符合社交距離的規定，仍然可能會允許...

熱門新聞

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

美股道瓊挫跌390點 疫苗試驗受疑拖累尾盤下殺

譚德塞：歡迎歐盟決議案通過 WHO將繼續領導全球抗疫　

世衛權力真空淪美中政治舞台 多國領袖問誰管事：現在全球自動駕駛？

「退群王」川普又來了！美威脅退世衛 對台是好是壞？

Moderna疫苗測試結果有哪些疑點？拖累道瓊回跌390點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。