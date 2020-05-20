聽新聞
test
0:00 / 0:00
印尼少女慘遭鱷魚襲擊 遺體沒有咬痕謎底終於解開
印尼南部加里曼丹省（Kalimantan）17歲少女蘇萊曼（Devi Binti Sulaiman）上周日（10日）下午與幾名好友往河邊嬉水，期間慘遭鱷魚襲擊，被拖下水失蹤逾5小時；村民尋回蘇萊曼時，發現她的身體意外地完好無缺；當局上周四（14日）成功誘捕殺人鱷，竟發現牠的牙齒已脫落，從而推斷蘇萊曼當日是遭溺斃。
事發當日氣溫高達34度，蘇萊曼跳入河中暢泳消暑，突然一隻長約5米的巨鱷施襲，將她強行拖入水中。蘇萊曼的好友立即上岸求救，數百名村民沿着河岸尋找，5小時後終在約50米外的橋底下發現蘇萊曼。
目擊者稱，巨鱷是咬住蘇萊曼的手臂將她拉進水底，故當初以為她定必被撕咬至屍骨無存。然而警方指出，尋回蘇萊曼時，她的鼻子、嘴巴和手掌雖然都有滲血，但身上沒有任何鱷魚的咬痕，身體完好無缺，之後將蘇萊曼送往附近醫院急救，可惜最後仍是回天乏術。
直到上周四（14日），警方與村民合力利用雞肉誘捕，結果成功抓獲殺人鱷，仔細觀察後發現牠的牙齒已脫落，估計是因為年老或生病的緣故，警方亦因此推斷蘇萊曼並非被鱷魚咬死，而是溺斃；行兇的鱷魚其後被送往當地的自然資源保護區。
延伸閱讀：
墨西哥6歲女遭姦殺 憤怒村民劫走疑犯燒死 警強調不容「私了」
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言