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用電降燃煤成本高 再生能源熱門

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
全球碳計畫的主席傑克森表示表示，愈來愈便宜的天然氣、太陽能和風力，將使得煤電產業不可能回到過去榮景。(Photo by Pikrepo)
全球碳計畫的主席傑克森表示表示，愈來愈便宜的天然氣、太陽能和風力，將使得煤電產業不可能回到過去榮景。(Photo by Pikrepo)

疫情經濟停擺用電需求下降，使得各國紛紛放棄成本較高的燃煤發電。近來，歐盟、美國、亞洲國家（印尼、越南、菲律賓、南韓和日本等）分別關閉燃煤電廠或減少發電量。不過，少數國家如中國為了加快經濟復甦，仍有興建燃煤電廠的計畫，台灣的中火也在年初增設2部機組。

各國不再青睞煤電

根據《衛報》報導，由於燃煤發電的成本高於天然氣、風力和太陽能，再加上各國實施封城使得經濟活動停擺，用電需求大減，電力公司紛紛減少燃煤的發電量。這幾個月歐盟的燃煤電廠減少近三分之二的煤炭進口，為30年來最低的水平。英國國家電網公司更長達35天未燒一塊煤炭，自工業革命以來首見。

在美國，能源資訊管理局預估，2020年再生能源的佔比將首度超過燃煤發電，能源經濟與金融分析研究所也預測，5年內燃煤發電的佔比將下降10%（10年前燃煤佔比將近50%）。《紐約時報》指出，明尼蘇達州第2大電力公司Great River Energy也計畫關閉1.1 GW的燃煤電廠，以風力和天然氣取代。

而瑞典早在4月就提前2年關閉了國內最後一座燃煤電廠；荷蘭也將減少火力發電廠75%的發電量。在亞洲，被視為煤電成長快速的印尼、越南和菲律賓，也宣布暫緩興建燃煤電廠的計畫；南韓總統文在寅也承諾逐步放棄燃煤發電；《日經新聞》報導，日本的3大銀行巨頭也宣稱，不再提供融資給燃煤電廠。

中國興建火力電廠

「全球的煤炭需求量在2013年達到高峰，疫情注定讓這個歷史紀錄成為絕響。」全球碳計畫的主席傑克森表示表示，即使中國、印度少數幾國家仍持續興建燃煤電廠，但愈來愈便宜的天然氣、太陽能和風力，將使得煤電產業不可能回到過去榮景。此外，投資人也愈來愈青睞再生能源。

然而，為了加快經濟復甦的腳步，中國的地方政府正大力興建火力發電廠，目前不但是全球最大的煤炭需求國（佔了一半），也是亞非煤礦和煤電產業的最大投資者。台灣的台中火力發電廠也在1月罕見增設2部燃煤機組，躍升為全球最大的火力發電廠。

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