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前進火星 阿聯7月15日發射探測器

中央社 / 杜拜19日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國通訊社今天表示，繼去年首度將太空人送到太空後，阿拉伯聯合大公國將在7月向火星發射探測器。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）說，這個名為「希望」（Hope）的無人火星探測器，將進行「阿拉伯國家首度從事的星際探索」。

阿拉伯聯合大公國通訊社表示，火星探測器將會在7月15日格林威治時間20時51分在日本種子島太空中心（Tanegashima Space Centre）發射，使用三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）的平台。

火星探測器將會航行4億9500萬公里到達火星，並環繞其軌道飛行。

阿聯太空人曼蘇瑞（Hazzaa al-Mansoori）去年9月創造歷史，成為第一位上太空的阿聯人。

太空人 火星

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