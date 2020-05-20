前進火星 阿聯7月15日發射探測器

疫情讓劇組停工，只好用動畫繼續拍下去！知名美劇《諜海黑名單》因疫情導致劇組停工，只好用動畫收尾第七季的最後一集。在停工打擊下，還能獨立作業的動畫成為影劇界唯一不受影響的部分。不只動畫能夠持續播映，實景真人影劇也開始尋求動畫的支援。但業界人士表示，數位化雖然是必然的趨勢，但真人拍攝依舊無法被取代。

2020-05-20 14:06