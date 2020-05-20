前進火星 阿聯7月15日發射探測器
阿拉伯聯合大公國通訊社今天表示，繼去年首度將太空人送到太空後，阿拉伯聯合大公國將在7月向火星發射探測器。
阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）說，這個名為「希望」（Hope）的無人火星探測器，將進行「阿拉伯國家首度從事的星際探索」。
阿拉伯聯合大公國通訊社表示，火星探測器將會在7月15日格林威治時間20時51分在日本種子島太空中心（Tanegashima Space Centre）發射，使用三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）的平台。
火星探測器將會航行4億9500萬公里到達火星，並環繞其軌道飛行。
阿聯太空人曼蘇瑞（Hazzaa al-Mansoori）去年9月創造歷史，成為第一位上太空的阿聯人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言