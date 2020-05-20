印度各省逐步開放 餐廳只准外送

印度邁入封城4.0，各省可自訂細則，有限度地恢復生活。印度政府宣布全國封鎖延長到31日，多數省市開始允許公車和計程車上路，獨立商店也可有限度營運，也給各省市更大權限自定細則。新德里市長克里瓦爾宣布，政府和私人辦公室可以開始運作，餐廳也可重新營業，但只允許外送餐點服務。

各省市可自定細則

根據《BBC》報導，在新德里，公車、計程車、電動人力車和人力車、自行車等，可有限度重新營運；其中公車僅允許20名乘客，乘客上車前必須接受戴口罩和量測體溫等檢查；電動人力車和一般計程車只允許搭載2名乘客，較大的廂型計程車則可載4名乘客。

新德里的電影院、大型購物中心、體育館、游泳池、公園、酒吧及宗教場所等仍持續關閉；包括宗教、政治、文化、學術、娛樂等大型聚會仍繼續禁止舉辦。雖然中央政府允許美容理髮服務業開放，但新德里仍持續禁止。疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省宣布的封鎖細則與新德里類似，但鼓勵辦公室人員採行居家辦公。

有限度地恢復生活

根據《印度快報》報導，雖然印度總理莫迪宣稱封城4.0會有很大的改變；但從細則上可以看出，國內與國際航班、鐵路及地鐵等關鍵大眾交通依然禁止，經濟上則有較大幅度地放寬，除了高度封鎖區，基本上所有的工廠與辦公室都可以投入營運。

根據印度內政部公文，紅、綠、橘的3色分區界線已經模糊，只有高度封鎖區有明確分別，僅允許必要活動，另外新劃「緩衝區」（Buffer Zone）。中央將劃分區域的權力下放地方，責任也同時轉移。貨運與物流全面啟動，沒有載貨的卡車也能通行，全面啟動跨省邦的載客巴士與車輛移動（需要地方政府相互同意）。

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