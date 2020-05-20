快訊

商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

劇組停工上映在即 動畫後製成救星

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
美劇《諜海黑名單》劇組因疫情停擺，只好用動畫來呈現第七季的完結篇。（Photo from網路截圖）
美劇《諜海黑名單》劇組因疫情停擺，只好用動畫來呈現第七季的完結篇。（Photo from網路截圖）

疫情讓劇組停工，只好用動畫繼續拍下去！知名美劇《諜海黑名單》因疫情導致劇組停工，只好用動畫收尾第七季的最後一集。在停工打擊下，還能獨立作業的動畫成為影劇界唯一不受影響的部分。不只動畫能夠持續播映，實景真人影劇也開始尋求動畫的支援。但業界人士表示，數位化雖然是必然的趨勢，但真人拍攝依舊無法被取代。

動畫能獨立作業

根據《衛報》報導，全世界劇組還在為如何安全開工煩惱，動畫與特效部門卻始終如一穩定運作，甚至工作量比以往更多，因為動畫和特效可以獨立作業，即使沒有疫情影響，動畫與特效人員以遠端方式工作是常態。

目前幾部動畫電影包括《海綿寶寶電影版：奔跑吧》、《寶貝老闆2》與迪士尼的《尋龍奇緣》都不受停工影響，疫情間依舊火力全開的製作。來自英國的動畫師、正在參與製作迪士尼的新動畫《羅恩的錯（暫譯）》的史密斯說：「這說起來很瘋狂。我們依舊不停歇的工作，甚至在家工作的工作量比以往還要多20%，但我們會確保工作如期進行。」

不可能完全取代真人

《澳洲人報》指出，若劇組重啟不順利，對於逼近的秋季檔期，得尋求動畫與特效的幫助，且動畫工作比較容易遵循進度走，甚至可以「超前部署」。

然而參與《怪獸與牠們的產地》特效製作的曼茲向《衛報》表示，動畫與特效取代真人的程度仍有限，「數位化是必然的，但沒有什麼是動畫能完全取代的。即使是虛擬造景，還是需要參考實景製作；就算做了一堆動畫人物，還是需要用真人去捕捉、模擬動作。」但他同意未來的影劇界需要更知道如何加利用科技。

【更多精采內容，詳見

動畫 在家工作 疫情

延伸閱讀

你認得出哪些角色？迪士尼公主變身超可愛冰淇淋印花包

紳士向／本斥但大的神乳社黃遊《ISLAND SAGA》登Steam，支援繁中

建國科大動畫 入圍金點新秀獎、放視大賞

推特瘋傳美少女戰士挑戰　JOJO、進擊巨人...連純愛大師都參戰！

相關新聞

日本大阪城開放入館 新幹線行李新制如期上路

日本疫情暫趨緩，閉館約3個月的大阪城天守閣今天重新開放民眾入館參觀；另一方面，雖然東京奧運延後舉辦、疫情造成旅客銳減，但...

劇組停工上映在即 動畫後製成救星

疫情讓劇組停工，只好用動畫繼續拍下去！知名美劇《諜海黑名單》因疫情導致劇組停工，只好用動畫收尾第七季的最後一集。在停工打擊下，還能獨立作業的動畫成為影劇界唯一不受影響的部分。不只動畫能夠持續播映，實景真人影劇也開始尋求動畫的支援。但業界人士表示，數位化雖然是必然的趨勢，但真人拍攝依舊無法被取代。

全球麥當勞傳性騷擾 國際工會向OECD申訴

國際食品工人工會今天表示，速食連鎖巨擘麥當勞（McDonald's）全球各地餐廳存在所謂的系統性性騷擾事件，工會已經提出...

劍橋大學取消下學年實體教學！改為網路授課

英國劍橋大學19日宣布，將取消下一學年面授教學，改為網路授課為原則。但劍橋大學表示，若符合社交距離的規定，仍然可能會允許...

機場層層防疫 旅客恐需提早4小時報到

新冠病毒已經徹底改變人們的生活，無論是消費行為或是日常的衛生習慣，都逐漸發展出新的一套應變措施；而疫情受創最重的旅遊業和航空業，為了振興消費活動也必須配合做出改變，現在旅客們在登機時有更多監控程序，到機場報到可能需提前四個小時。

高溫各國海灘湧人潮 民眾示威要解封

隨著熱浪來襲，許多國家的民眾紛紛湧至海灘或公園，消暑也享受自由的空氣！希臘16日重新開放超過500個海灘，但也規定海灘傘必須間隔4公尺；在紐約市的多米諾公園，草地被畫上一個個白色的圓圈，提醒民眾保持社交距離。此外，美國、德國和波蘭近來也出現示威潮，要求政府盡速解封。

影／重機飆近200公里自摔 她僅受輕傷慶幸「臀部還在」

俄羅斯西部城市索契一位女重機騎手日前在一條公路「尬車」，飆到接近時速200公里時卻失控出車禍，所幸她及時跳車、奇蹟似地撿...

日本福島縣外海規模5.3地震 無海嘯危險

今天中午日本東北部福島縣外海發生規模5.3地震，福島縣與宮城縣多處震度4，地震沒有引起海嘯的危險

疫情緩解氣候變遷 專家指恐更嚴重

新冠病毒大流行幾乎使全球經濟停滯，今年以來化石燃料的二氧化碳排放量將減少 5% 以上，創歷史新高，許多人慶幸這是這場危機下唯一好事，但氣候變化專家警告，新冠病毒危機後，溫室氣體很快就會回到以前的程度。

哈密瓜滯銷！超商加碼「送5片口罩」 網揪亮點：我會買

受到新冠肺炎疫情影響，各國消費量萎縮，農作物面臨滯銷。日本疫情期間為了防疫，一度出現口罩荒，一間超商突發奇想，逆勢推出「哈密瓜綑口罩」的搭售方案，引發推特網友討論...

熱門新聞

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

美股道瓊挫跌390點 疫苗試驗受疑拖累尾盤下殺

譚德塞：歡迎歐盟決議案通過 WHO將繼續領導全球抗疫　

世衛權力真空淪美中政治舞台 多國領袖問誰管事：現在全球自動駕駛？

川普：國務院職員可幫國務卿洗碗 如果他老婆兒子不在

Moderna疫苗測試結果有哪些疑點？拖累道瓊回跌390點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。