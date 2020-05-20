劇組停工上映在即 動畫後製成救星

疫情讓劇組停工，只好用動畫繼續拍下去！知名美劇《諜海黑名單》因疫情導致劇組停工，只好用動畫收尾第七季的最後一集。在停工打擊下，還能獨立作業的動畫成為影劇界唯一不受影響的部分。不只動畫能夠持續播映，實景真人影劇也開始尋求動畫的支援。但業界人士表示，數位化雖然是必然的趨勢，但真人拍攝依舊無法被取代。

動畫能獨立作業

根據《衛報》報導，全世界劇組還在為如何安全開工煩惱，動畫與特效部門卻始終如一穩定運作，甚至工作量比以往更多，因為動畫和特效可以獨立作業，即使沒有疫情影響，動畫與特效人員以遠端方式工作是常態。

目前幾部動畫電影包括《海綿寶寶電影版：奔跑吧》、《寶貝老闆2》與迪士尼的《尋龍奇緣》都不受停工影響，疫情間依舊火力全開的製作。來自英國的動畫師、正在參與製作迪士尼的新動畫《羅恩的錯（暫譯）》的史密斯說：「這說起來很瘋狂。我們依舊不停歇的工作，甚至在家工作的工作量比以往還要多20%，但我們會確保工作如期進行。」

不可能完全取代真人

《澳洲人報》指出，若劇組重啟不順利，對於逼近的秋季檔期，得尋求動畫與特效的幫助，且動畫工作比較容易遵循進度走，甚至可以「超前部署」。

然而參與《怪獸與牠們的產地》特效製作的曼茲向《衛報》表示，動畫與特效取代真人的程度仍有限，「數位化是必然的，但沒有什麼是動畫能完全取代的。即使是虛擬造景，還是需要參考實景製作；就算做了一堆動畫人物，還是需要用真人去捕捉、模擬動作。」但他同意未來的影劇界需要更知道如何加利用科技。

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