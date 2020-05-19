機場層層防疫 旅客恐需提早4小時報到

新冠病毒已經徹底改變人們的生活，無論是消費行為或是日常的衛生習慣，都逐漸發展出新的一套應變措施；而疫情受創最重的旅遊業和航空業，為了振興消費活動也必須配合做出改變，現在旅客們在登機時有更多監控程序，到機場報到可能需提前四個小時。

根據航空營銷策略顧問公司Simpliflyin指出，新增機場報到的程序包括「消毒通道」，旅客報到時全身和行李都必須噴灑消毒劑；另外，還有被戲稱為「賓果登機」的登機程序，避免乘客群聚登機，改由服務人員叫號入座，同時也省掉排隊可能造成的困擾。

聯邦運輸安全局(TSA)也祭出相關法規，該部門網站顯示，這些措施包括確保排隊時人與人之間必須維持六呎以上的間距，一些經常接觸的設備表面必須定期清潔，員工也需配戴口罩和手套等。

聯邦運輸安全局應乘客要求也能配合提供新手套，另外，乘客每人的攜帶行李中，允許一只裝有12盎司的乾洗手容器；除此之外，防疫期間如果不方便前往當地的汽車監理廳(DMV)，過期的駕照還能使用至今年的10月1日。

自疫情爆發後，全美的航空業者就不斷地嘗試用各種方式，確保乘客旅途中的公共衛生安全；上周「邊彊」航空(Frontier Airlines)、精神航空(Spirit Airlines)及西南航空(Southwest Airlines)等，陸續新增安全措施，包括要求員工和乘客必須配戴口罩。

透過聯邦運輸安全局的監控系統發現，搭飛機的乘客人數在4月份時似乎出現略有增加 ，但仍比以往減少90%；美國航空協會(Airlines for America)估計，疫情期間航空業者每月至少虧損100億元，而且他們的每架班機平均只有十來位乘客，還有幾乎一半以上的飛機停飛。