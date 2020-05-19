高溫各國海灘湧人潮 民眾示威要解封

隨著熱浪來襲，許多國家的民眾紛紛湧至海灘或公園，消暑也享受自由的空氣！希臘16日重新開放超過500個海灘，但也規定海灘傘必須間隔4公尺；在紐約市的多米諾公園，草地被畫上一個個白色的圓圈，提醒民眾保持社交距離。此外，美國、德國和波蘭近來也出現示威潮，要求政府盡速解封。

海灘、公園擠滿人

根據《歐洲動態》報導，隨著各國社交禁令逐步開放，許多民眾蜂擁至海灘或公園，享受春天的光景。希臘近來遇到熱浪來襲，氣溫高達攝氏34度，政府為了振興旅遊業，16日重新開放超過500個海灘，但也規定海灘傘必須間隔4公尺，遮陽帳至少相隔1公尺，保持社交距離。

在紐約市布魯克林的多米諾公園，草地被畫上一個個白色的圓圈，讓享受日光浴或野餐的民眾保持一定的社交距離，也有約半數的人戴著口罩。在法國南部的蔚藍海岸，政府開放釣魚和衝浪等活動，但不允許日光浴，許多人戴著口罩半身泡在水裡消暑，一位民眾表示：「我們終於獲得一半的自由。」

《以色列時報》報導，同樣遭遇熱浪侵襲的以色列，阿富拉和貝爾謝巴等城市出現42度的高溫，上千民眾因而湧至海灘，雖然海灘尚未正式開放，但當局睜一隻眼閉一隻眼，警察僅拿著大聲公喝令民眾離開海水。

帶槍示威要求解封

此外，在不少國家也出現示威者要求政府盡速解封，《NPR》指出，近來美國密西根、威斯康辛和賓州都出現小規模的示威潮，抗議群眾甚至帶著步槍和手槍，稱之為「審判日」，更將州長限制人民行動的做法比擬為希特勒。

《德國之聲》也報導，上千民眾在德國柏林、法蘭克福和斯圖加特等城市上街要求政府解封，示威者高呼「新冠病毒是假的」，認為這一切都是比爾蓋茲的陰謀。在波蘭的首都華沙和英國倫敦也出現示威潮，警方甚至以催淚瓦斯驅趕群眾。

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