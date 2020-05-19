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俄13歲懷孕少女認10歲男非生父 爆遭16歲少年性侵待驗DNA

香港01 / 安祖娜
13歲少女與10歲男童發生關係後懷孕。圖／取自頭條日報
13歲少女與10歲男童發生關係後懷孕。圖／取自頭條日報

俄羅斯一名13歲女童早前被家人發現懷孕，事後爆出經手人竟是其10歲小男友，事件引來熱烈迴響，小情侶大方拍片分享生活，更現身電視節目稱將生下女兒。然而已懷孕8個月的她近日卻突然發文自爆驚人秘密，透露腹中女孩的親父並非10歲男友，反與一段悲慘經歷有關。

現時已14歲的戴莉雅（Darya Sudnishnikova）約半年前因出現嘔吐、腹部鼓脹等徵狀，由家人帶往醫院檢查，沒料一驗竟發現是懷孕。當時她向家人表示曾與10歲男友捷哥夫（Vanya Chekhov）發生性行為，想不到一次就「中獎」。

戴莉雅懷孕的消息傳出後引來醫學專家關注，認為一般而言男性10歲時精子尚未成熟發展，還未具有讓卵子受孕的功能。不過這未有阻礙戴莉雅和男友預備誕下女兒卡洛琳娜（Каролина），甚至現身電視節目分享懷孕生活。

正當眾人都認為小情侶正積極迎接3人家庭生活時，現已懷孕8個月的戴莉雅突然在instagram發文自爆有關孩子生父的秘密，「我必須說我隱藏這個秘密很久了，甚至連媽媽都不知道，我花了很長時間亦未能放下，傷痛仍然存在」。

她說，懷孕前的11月，天黑後她行經一處樓梯時，被校內一個「又肥又高的16歲男生」侵犯。她稱難以告訴他人事發的詳細經過，「因為回憶起來很痛苦，事後有一段很長的時間我什麼也做不了，當時我很害怕同時又很孤獨」。而最令她擔心的是，施害者與她住在同一個小鎮，「我們居住的鎮很小，我真的很害怕在街上某個地方遇見他」。

戴莉雅續指，案件現時已交由當地警方跟進，「那個人到目前為止仍是自由的，當我生下孩子後，警方將進行DNA測試，如果確認那個人是孩子生父，他們才會決定是否採取行動」。她強調，現時與10歲男友捷哥夫的生活並非炒作或做戲，又透露產女後將會重回學校繼續學業，並會用課餘時間照顧女兒。

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 俄羅斯 性侵

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