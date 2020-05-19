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歐巴馬勉勵畢業生：做你認為正確的事，而不是自我感覺良好的事

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
美國前總統歐巴馬十六日在數十所非裔大學院校的畢業典禮發表線上演說。路透
美國前總統歐巴馬十六日在數十所非裔大學院校的畢業典禮發表線上演說。路透

時序進入5月，又到了鳳凰花開的時節，在每年這個美國（USA）學生最繁忙的畢業日子裡，今年卻因為新冠肺炎的影響讓許多學校的畢業典禮硬生生取消──少了離別時的傷感、卻也失去了敘舊寒暄的契機，讓這場也許本來應該溫馨的場合，被迫必須獨自面對未來的挑戰。

《CNN》有鑑於時局的狀況，特別為全美的高中應屆畢業生舉辦了一場線上畢業典禮，而畢業典禮中最不可或缺的，自然是名人專家們的致詞和分享，因此主辦單位邀請了眾多大咖在電視機前分享自己的人生經驗談，包含NBA「詹皇」詹姆士（LeBron James）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、MLB洋基明星三壘手A-Rod、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）等。

而其中最受矚目的，當屬美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。以下是他感人的致詞全文：

在任何情況下，畢業都是一項重大的成就。你們當中有些人必須克服重重的障礙，無論是生病、父母失去工作、還是生活在各種你總是打不進的小圈圈中，這都是成長過程必經的挑戰，你們所有人都必須面對社交媒體所帶來的壓力，甚至校園槍擊案的恐懼及氣候變化的陰影。

因為疫情的影響，你一直期待著的畢業典禮無法實現，但請別失望，這些挫折很快就會過去。

雖然我對自己高中畢業的記憶不多，但我知道也許不要坐在台下聽冗長的演講並不是壞事，畢竟許多人會滔滔不絕，加上畢業帽戴起來也不是很舒服。一旦眼前的公衛危機結束，未來你會有許多的時間和朋友見面。

然而，真正的事實是，畢業也標誌著你進入成年，這是你開始可以掌控自己生活的時間，並面對自己未來最重要的事情：你想要追求的職業、想要和誰建立家庭──用你賴以生存的價值觀。

鑒於目前世界經濟狀況，這確實有點嚇人，包含上大學的挑戰，以及找到第一份工作將變得更加艱難，即使相對富裕的家庭，也正面臨的巨大的不確定性。

不過，這些挑戰也意味著你將比某些世代更快速地成長。疾病的大流行暴露了美國許多深層的問題，像是嚴重的經濟不平等、持續的種族差距到最基本的醫療保健，許多年輕人意識到，舊有的做事方式已經行不通了，未來的社會和民主唯有在我們互相思考彼此、為他人著想時，才能夠發揮作用。

這也拉開了另一個難題的序幕：一旦我們的童年結束，我們最終都必須接受這個真理，你曾經認為的負責成年人都在做些什麼？他們也沒有所謂的答案、甚至沒有問正確的問題，因此，如果世界能夠變得更好，那將取決於你。

我要提供給大家3個不同的建議。

首先，不要害怕。美國之前曾經經歷過更艱難的時期，例如奴隸制度、南北戰爭、飢荒、疾病、經濟大蕭條和911事件，每次挫折使我們更強大時，都是因為新一代的年輕人，就像是你一樣，從過去的錯誤中汲取教訓，並了解該如何才能把事情變得更好。

第二，做你認為正確的事。如果只是做自我感覺良好、方便、容易的事情，那就是小孩子的想法，不幸的是，依然有許多所謂的成年人、包含一些有奇特頭銜和重要工作的大人物，依然以這樣的方式思考──這就是當前社會如此混亂的原因。

我希望你以持久的價值觀為基礎，例如誠實、勤奮、責任、公平、慷慨、尊重他人。你不可能每次都做對，而會像許多人一樣都犯了錯誤，但是，若能傾聽內心的聲音，即便很難、會遇上種種挑戰，人們也會注意到，你將會成為解決問題的一份子，而不是製造問題的那種人。

最後，建立一個團隊，因為沒有人能獨自做大事。現在，當人們感到害怕時，往往很容易產生憤世嫉俗的聲音，甚至遇上不同的質疑聲浪。

但如果我們要度過這些困難的時期、如果我們要創造一個每個人都有機會找到工作並能夠負擔大學學費的世界、如果我們要保護環境並戰勝未來的流行病……那麼我們將不得不一起做。

因此，要在競爭下學習、捍衛彼此的權益，拋棄所有分裂我們的舊思維方式──性別歧視、種族偏見、貪婪──並使世界走上一條不同的道路。

恭喜2020年的畢業生，讓我們一起感到驕傲。

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.05.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

畢業典禮 歐巴馬 新冠肺炎

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