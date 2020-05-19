東京燒肉餐廳敍敍苑連日向醫護送便當 背後金主竟是中居正廣

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本今（18日）開始正式解封39縣的緊急狀態令，不同學校亦開始復課，最近有醫護人員於Twitter上載相片，表示醫院連續數天亦收到有心人送來的便當，更是來自東京知名的燒肉餐廳，樓主表示非常感動，並為一眾醫護人員打氣。

在醫院工作的樓主近日於Twitter上載相片，表示有熱心人士不時送來便當送予醫護人員，而便當更是來自東京知名的燒肉餐廳「敍敍苑」。相中可見，便當相當吸引，有燒肉之餘亦配上不同的前菜，就連樓主亦大讚便當提高醫護的士氣。

後來樓主更發現原來幕後金主竟然是SMAP前成員中居正廣，他拜託「敍敍苑」連續數日向醫院送便當，以答謝一眾前線醫護人員近日的辛勞付出，樓主得悉後非常感動，更大呼：「非常感謝中居先生！」

網民亦感到意外，沒想到中居正廣如此突然的舉動，力讚他非常有心，「這也太好了吧」、「謝謝中居先生」、「如果見到他真人就太棒了」。亦有網民向樓主答謝其付出，「感激所有醫護人員，辛苦了」、「你們要加油」、「大家亦要平安渡過疫情」。

日本天團SMAP於1988年出道，其中成員包括木村拓哉、稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾，而隊長是中居正廣。他們一出道廣受日本民眾歡迎，更獲得了「國民團體」的美譽。

而於2011年，他們獲得時任中國國家總理溫家寶的接見，成為當地領導人多年來首次單獨會晤的日本藝人。但直至2016年正式解散，5人現時均以個人身份繼續發展。

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文章授權轉載自《香港01》