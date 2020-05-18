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消失25年 藏流亡政府追問十一世班禪喇嘛下落

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）西藏流亡政府要求中國政府透露由達賴喇嘛認定的班禪喇嘛轉世靈童的下落。自從他25年前被中國當局帶走後，就從未再出現過。

1995年5月24日，達賴喇嘛認定一位名叫根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）的男孩為班禪喇嘛轉世靈童。班禪喇嘛是藏傳佛教中地位僅次於達賴喇嘛的第二號精神領袖。當時這位男孩6歲。中國當局三天後請他去接受詢問，從此從公眾的視線裡消失。

位於印度喜馬拉雅山山麓的西藏流亡議會發表聲明指出："第十一世班禪喇嘛的失蹤不僅是對他個人的不公，也是對六百萬藏人及其宗教自由權利的不公。"

國際社會一直對中國施加壓力，要求其透露有關這位男孩的消息。美國方面周四再次致電要求中國公開班禪喇嘛的下落。

中國宣稱西藏是其領土的一部分，當地數十年來發生了許多反政府的抗議活動，中國當局在西藏持續實施著嚴格的安保措施。

自詡無神論者的中國政府任命了另外一個名為堅贊諾布（Gyaltsen Norbu）的男孩出任班禪喇嘛。2015年，新華社援引一位西藏的官員報道稱，班禪喇嘛身體很健康，正在接受教育，也不想被打擾。

根據藏傳佛教活佛轉世習俗，被認定為班禪喇嘛的人必須是其前任的轉世。第十世班禪喇嘛被中國囚禁，死因蹊蹺。

藏傳佛教的精神領袖第十四世達賴喇嘛從1959年起一直在印度流亡。今年2月22日是他舉行坐床典禮，升座成為達賴喇嘛的80周年紀念日。中國政府已經表示可能會自行指定達賴喇嘛的繼任者。

德國之聲中文網/(法新社、美聯社)

本文章由德國之聲授權提供】

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