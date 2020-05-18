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哈佛與麻省理工共同研究合作 盼推偵測病毒的智慧型口罩

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

過去六年來，哈佛大學(Harvard University)與麻省理工學院(MIT)研究團隊共同合作，希望能夠研發伊波拉(Ebola)、茲卡(Zika)等病毒的感應偵測器。新冠病毒疫情爆發之後，研究人員期盼把這項技術應用於醫療口罩上，推出能夠偵測新冠病毒的智慧型口罩。

根據研究人員設計構想，感應偵測器將內建於口罩內部，一旦配戴口罩者呼吸、咳嗽或打噴嚏時，感應器得知有新冠病毒存在，警示燈號就會亮起。

麻省理工學院生物工程教授柯林斯(James J. Collins)率領的研究團隊，2014年開始研究能夠偵測伊波拉病毒的感應器。他的研究團隊與哈佛大學研究小組2016年曾共同發表研究報告，將這項研發結果用來偵測茲卡病毒。

柯林斯接受新聞網站「商業內幕」(Business Insider)訪問時說，現在研究團隊正在研發一款能夠發出螢光警示的智慧型口罩。他說，如果這項研發計畫能夠成功，將有助於補足量體溫等檢查方式可能出現漏失的問題。

他說，可以想像的是，這款口罩可以用在機場，可以用在工作場所，也可以用在醫院。他說，民眾進入醫院求診時就可以戴上這種口罩，或者在候診室等候醫師看診時戴上這款口罩，做為院方過濾哪些民眾已感染病毒的判斷方式。

柯林斯說，這款口罩的好處，還包括讓醫生可以當場知道患者是否感染新冠病毒，不必花時間等候採樣送驗。

對於研發進度，柯林斯說，目前仍處於「非常早期」的階段，但到目前為止所看到的結果，效果都相當振奮人心。

新冠肺炎 COVID-19

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