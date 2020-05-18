疫情下也要穿得漂亮 非洲設計師「口罩套裝」毫無違和感

疫情嚴峻口罩變成人們每天的必需品，也因此開始有人在口罩上做設計，來搭配自己的服裝。奈及利亞的設計師瑟菲亞（Sefiya Diejomaoh）平時就喜愛穿著明亮、用色大膽的上衣展現自己的個性，即便現在疫情當前，她仍堅持自己的時尚品味，親自設計口罩搭配穿著。

據《路透》報導，瑟菲亞設計的金口罩，上頭點綴著閃亮的珠寶以搭配自己的長裙，隨著奈及利亞頒布命令，要求每個人戴口罩阻止疫情，這變成她在家接待顧客時的穿著，她表示，如果把口罩當成日常生活的配飾，「那抗疫看起來就不像在打仗，反而多了點樂趣。」

瑟菲亞並非唯一一位大玩口罩樣式的設計師，隨著世界各國紛紛要求人民戴口罩，各地的裁縫與紡織業者也受到影響開始轉型，在塞內加爾一名設計師蘇菲（Sophie Zinga）決定用有機棉製作各式口罩，因為她認為這些防護性裝備在未來兩年都派得上用場，「我們要適應與病毒共存的生活。」

另外在南非，設計師的生意受到封鎖令影響，也轉而利用線上平台，販售具有當地特色花紋的口罩，而黎巴嫩則是有家具業者與服飾業者開始轉向生產口罩。這些五顏六色的口罩，在世界各國極度需要的情況下，也讓工作受打擊的紡織服飾業者獲得一線生機。