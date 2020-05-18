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疫情下也要穿得漂亮 非洲設計師「口罩套裝」毫無違和感

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著政府下達命令，奈及利亞首都拉哥斯街頭許多女性及學生會挑選口罩花色搭配自己的服裝。取自路透
隨著政府下達命令，奈及利亞首都拉哥斯街頭許多女性及學生會挑選口罩花色搭配自己的服裝。取自路透

疫情嚴峻口罩變成人們每天的必需品，也因此開始有人在口罩上做設計，來搭配自己的服裝。奈及利亞的設計師瑟菲亞（Sefiya Diejomaoh）平時就喜愛穿著明亮、用色大膽的上衣展現自己的個性，即便現在疫情當前，她仍堅持自己的時尚品味，親自設計口罩搭配穿著。

據《路透》報導，瑟菲亞設計的金口罩，上頭點綴著閃亮的珠寶以搭配自己的長裙，隨著奈及利亞頒布命令，要求每個人戴口罩阻止疫情，這變成她在家接待顧客時的穿著，她表示，如果把口罩當成日常生活的配飾，「那抗疫看起來就不像在打仗，反而多了點樂趣。」

瑟菲亞並非唯一一位大玩口罩樣式的設計師，隨著世界各國紛紛要求人民戴口罩，各地的裁縫與紡織業者也受到影響開始轉型，在塞內加爾一名設計師蘇菲（Sophie Zinga）決定用有機棉製作各式口罩，因為她認為這些防護性裝備在未來兩年都派得上用場，「我們要適應與病毒共存的生活。」

另外在南非，設計師的生意受到封鎖令影響，也轉而利用線上平台，販售具有當地特色花紋的口罩，而黎巴嫩則是有家具業者與服飾業者開始轉向生產口罩。這些五顏六色的口罩，在世界各國極度需要的情況下，也讓工作受打擊的紡織服飾業者獲得一線生機。

口罩 奈及利亞

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