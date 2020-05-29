【現代愛情】相愛13年卻始終選擇不相守 直到死亡逼近我放手

專欄簡介 【現代愛情】Modern Love是紐約時報專欄，也譯作「摩登情愛」，由讀者投稿，每周講述一個與愛相關的人情感受、祕密或背叛故事，可能令人鼓舞或令人神傷，包括男女、伴侶、親子間各種愛戀、分離、映照或刻痕。此專欄已有15年歷史，作者涵蓋各種年齡、性別、社經背景及寫作經歷。 現代愛情專欄已延伸發展成書籍和播客，部分篇章於2019年起改編成每集約30分鐘的單元劇，在亞馬遜Prime Video首播，演員包括安海瑟薇、蒂娜費、戴夫帕托等。聯合報取得紐時授權，即日起每周五刊出一篇專欄文章中譯。

他們喜歡各自在不同城市的家，直到這種選擇失去了迴旋空間。

過去13年，我每周都有幾天，履行社交距離措施，住在離我先生麥可360公里遠的地方，不是因為我不愛他，而是因為我非常愛他。我的恐懼是：如果我放棄原有生活，搬去跟麥可住，那麼一旦我失去他，就表示我失去一切。

我們結婚至今，他和我的生活一直彷彿是我們各有一隻腳踩著自己的本壘，猶豫著要不要奔向彼此，害怕自己遭觸殺出局。我已多次失去我的據地，這次不能再放棄。

幾十年前還在奧勒岡州念大學時，我父母離婚，突然之間我在東岸沒了可以回去的家。20多歲時，我花了幾年跟男朋友建構一個看似安全的巢，直到有一天他意外出走。36歲，我跟一個高高瘦瘦的荷蘭藝術史家結婚，他叫威廉，我們定居紐約，領養了一個立陶宛男孩，我為自己圈進一個小家庭欣喜不已。但4年後威廉腦癌過世，留我獨自撫養兒子。

那之後約10年，我遇見麥可，他住巴爾的摩，妻子剛過世不久。我們結婚時，他57歲、我54歲，兩人共有三個兒子。從結婚那天起，我一直怕自己再成寡婦。

婚後，每次我到巴爾的摩，跟他那群熱愛生命的記者朋友夫婦歡聚，我都會匆匆趕回紐約，回歸我的教學寫作生活，並和我的女性朋友們長時間散步。還有，回到我位於曼哈坦上西城的公寓，那是近40年來我生活中始終如一的面向。

新冠疫情來襲時，麥可開了360公里的車，到疫情震央的紐約，接我去巴爾摩，那之後，我們得享這份恩典，一起在家避疫。

麥可現已年近70，我每次問他，是否害怕我可能死去，讓他再度成為鰥夫，他都不置可否。但他也堅守著他的家、他的城市，那裡到處都是他的人生里程碑。1970年在巴爾的摩，那輛巴士把全美第一批女大學生載到他的母校，他愛上一個從巴士上走下來的女孩，他後來的妻子。距離他現在的家不遠處，他們有一棵枝葉蔓生的槭樹，他在樹上給他倆的兒子們蓋了個樹屋。

我們有朋友開玩笑說，分住不同城市，或許是成功婚姻的關鍵，其他人說，「你們不怕婚姻破裂嗎？不怕你們其中哪個外遇嗎？」事實是，我們倆一直都有外遇，不是跟其他人，而是跟我們各自的家、各自的家鄉。

我在紐約的公寓，是我和威廉把兒子領養回家那天，門房跟我們打招呼的地方，當時門房用波蘭文跟我兒子說話，波蘭文是兒子出生後頭七個月一直聽到的語言。

我的公寓是我兒子用玩具汽車，在他的臥室到我們的臥室之間搭出塞車場景的地方；是我兒子的爸爸，帶著癌症開刀後頭上18個U型釘躺臥休息的地方。威廉過世時，門房必須幫忙葬儀社，把威廉的遺體放進電梯裡，當時兒子舉起玩具拖拉機說：「你得讓他斜著。」

我的公寓是我的人生圖騰柱，在那裡，失去威廉後幾周，我把浴簾打結，讓兒子和我拿來當成出氣筒。在那裡，我把後來成為我第二任先生的麥可帶回家時，當年11歲的兒子問：「你要睡在什麼床上？」

紐約市是兒子小時候我經常早上7點帶著他去中央公園附近搭馬車的地方。在前往下一個景點途中，他會沿著哈德遜河，跑在我前面，抵達79街船塢。其中一個船屋是我兒子幼稚園班上一個小女孩的家，我們兩家會讓孩子在碼頭上狂奔，跟著海鷗一起尖叫。

新冠疫情重整這世界以來，麥可和我的三個兒子，都留在國內他們各自的家中，我那94歲的母親，住在我們巴爾的摩家附近一個失智中心三樓。過去三年來，我每周末都去看她，幫她擦擦背，帶她在花園裡散散步。

最近她被移往安寧照護中心，我去看她只能站在車道上，無法再靠近，彷彿我在一個遙遠的岸邊。我舉著一個手繪標語牌，上面畫著斜斜的愛心圖案，感謝那裡的助理依舊樂觀開朗，把我媽推到陽台上。我朝我媽大喊，告訴她我是誰。她揮手兼飛吻，不知是對著天上的雲，還是對著我。

有一天，另一個女人戴著口罩從那棟建築走出來，她的頭低得像麻雀。

我強迫自己不朝她走過去，問道：「你好嗎？」

她說：「我先生上周過世了。」

我倒吸一口氣，交叉著雙臂，空盪盪地擺出擁抱姿勢。

她說：「他照顧我，我照顧他，38年。」

我的寫作工作坊有個學員在二次世界大戰後搭船到美國，戰爭期間她在布達佩斯一個儲煤倉躲了幾個月。我在紐約市時拘禁於Zoom裡，聽她朗讀她這輩子兩次幽禁經歷的作品，凝視著她勇敢的臉龐，這次是她第二次獨自幽居，在她明尼蘇達州公寓裡，帶著一支有Apple支援的手機，而不是在儲煤倉裡，從沙沙作響的收音機裡聽著邱吉爾從倫敦地下碉堡發表談話。

不久前，安寧照護中心的猶太拉比打電話給我，當時我在洗澡。麥可接了我的手機，以為可能是我們知道遲早會來的那通電話。他把手機交給我，我努力不把手機打濕，心中默默禱告，這不是最後一通電話。

他只是來確認我的近況，且說明有些新規定，使他無法像過去那樣，定期探望我媽媽。我光著身體坐在浴缸裡，說我很好，然後告訴他，我那個曾躲在儲煤倉學員的事，以及她如何激勵著我。待我掛上電話，我的淚潸潸落下。

麥可和我相遇時，我們滿是熱情狂放，堅持駕車、乘火車，在我們兩個城市間來回。有一晚他開車到紐約，花了很長的時間找不到停車位，於是我帶著晚餐和一杯酒到他車上給他。我們彼此了解，儘管我們每周分開。他亡妻的婚紗禮服還掛在他們的衣櫃裡，我亡夫參加紐約馬拉松的運動上衣還掛在我兒子的衣櫥裡， 對此，我倆都覺得沒事。

如今距離我們各自第一個配偶過世，已近20年。我承認，在新冠疫情之前，有幾次我看到麥可第一次結婚的照片會皺皺眉頭，他們看起來那麼清純年輕。我不只一次發作，「發作」是我那個有耐性的南方人丈夫的婉轉說法，指的是我的妒忌感發作。

如今我們的三個兒子會發簡訊給我，他們對於我倆能一起居家避疫鬆了一口氣。此時，我們在巴爾的摩的廚房裡，就著音樂「帶我飛向月亮吧」跳舞。窗外春天的美與疫情極不相稱，哀鴿和鷦鷯都在歌唱。新聞裡我聽到，紐約市許多大樓每晚7點都迴響著居民敲鍋大吼，我希望我在那裡，儘管我對自己不在場感到放心。

這場流行病拆散了許多人，也以奇特的方式把一些人推得更近。我媽媽從陽台上揮手。我向一個10英尺外的悲傷女性獻上擁抱。兒子們大老遠以簡訊向我們傳遞愛。麥可和我終於共享一個據地，天長地久，我們調高「帶我飛向月亮吧」的音量，跳舞。

本文作者 鄧恩（Patty Dann）為作家，最新小說《The Wright Sister》將在八月出版。原刊於2020年4月17日紐約時報，馮克芸譯。

By Patty Dann /Brian Rea © 2020 The New York Times Company