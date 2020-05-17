快訊

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

美對華為出口管制新規 中方怒斥：將採一切必要措施

後疫情辦公室 空間開放、加強清潔

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

疫情的辦公室，將致力更開放的空間，以及重視根本的清潔工作。屆時當員工重返辦公室，不再有固定比鄰的座位，改以長桌和彈性座位，開放的空間讓員工更容易保持距離。另有研究建議，未來辦公室加強消毒、提供免費消毒紙巾給員工，以及宣導員工避免午餐時群聚，會是更治本的做法。

更開放的空間

《彭博》分析認為，擁擠的辦公是病毒的溫床，像是茶水間、咖啡機等多人共用的地方，更容易散播傳染病。

倡導開放辦公室行之有年的普渡大學助理教授珍妮佛認為，雖然曾有研究指出，開放辦公室造成更多人請病假，但她認為這不見得和病毒傳播有關，很可能是因為開放空間造成的壓力和缺乏隱私所致，而許多公司也無法負荷重新打造後疫情時代的辦公室，只能就現有的空間改造。

「開放空間可以節省更多門、牆和水電的成本，而且更容易有充足的光線。」珍妮佛認為，以長桌取代過去一個一個固定比鄰的座位，更幫助員工可以有彈性調整辦公室的行為，例如根據需求移動，與他人保持距離等。

輔導員工行為改變

華爾街日報》認為，加強清潔以及宣導員工行為的改變，比辦公室空間的改造更重要。有研究指出，在辦公室廣設洗手消毒液，用清潔劑和抗菌濕紙巾頻繁清潔桌面和頻繁接觸的按鈕、平滑面等，可以減少高達85%的病菌

《彭博》也認為，制定更嚴謹的辦公室規定和提供員工消毒用品，長期而言是更有效的努力方向。有研究指出，病毒在午餐時間傳播最快速，而廣設酒精消毒、提供員工免費的消毒紙巾，可以將生病的機率從90%降低到少於10%。

【更多精采內容，詳見

疫情 華爾街

延伸閱讀

黃安十八尖山運動 網友狠酸：要大消毒了！

差點就是布萊德彼特捐精！女歌手宣布人工受孕兒吸毒亡

布裘愛女喜蘿將過14歲生日 各自出招討歡心！

果真死對頭？珍不爽小布和女性好友住太近 裘莉卻OK

相關新聞

後疫情辦公室 空間開放、加強清潔

後疫情的辦公室，將致力更開放的空間，以及重視根本的清潔工作。屆時當員工重返辦公室，不再有固定比鄰的座位，改以長桌和彈性座位，開放的空間讓員工更容易保持距離。另有研究建議，未來辦公室加強消毒、提供免費消毒紙巾給員工，以及宣導員工避免午餐時群聚，會是更治本的做法。

NASA新登月計畫 盼再送人上月球

新冠疫情也無法阻止人類再次登月的夢！NASA近日宣布了「阿提米絲」計畫，裡面規範了各國如果想跟NASA合作太空登月計畫所需要的指引。美國自川普總統上任以來，除了宣布建立太空軍以外，也希望在2024年能再度將太空人送上月球執行任務，NASA預計同年將女性太空人送上月球。

終於要淘汰寶特瓶？新的植物瓶能在一年內分解

英國衛報報導，荷蘭生物化學公司Avantium計畫研發一種完全用植物做成的瓶子，希望取代寶特瓶，最快2023年問世。

食品購儲「疫」變 賣場購物車哭哭

新冠病毒容易傳播，方式又捉摸不定，很可能長期改變人民採購及儲藏食品的方式，不再推著購物車到遠地大賣場逛，而改以無接觸、不挑揀、就近買、網上買為優先；生鮮果菜業者也可能因應配合顧客新模式，投資在出貨自動化。

你想去哪裡？困在「後疫情時代」，回不去的全球觀光大進化

「好想出去玩...但還能去哪裡？」病毒重創全球觀光旅遊，即便未來疫情趨緩，原本習以為常的旅行模式可能也難重返。歐盟在13日呼籲會員國「逐步開放國境」並採取防疫配套措施，期望最快今年夏天能適度恢復旅遊。但是疫情持續多個月，雖然許多國家逐漸解封、恢復經濟，但不只新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的有效疫苗尚未問世，各個產業對未來前景多數仍十分悲觀——距離完全復甦，恐怕還需要耗費數年、甚至無法全然恢復。

蜜蜂回來了！全球封城友善環境 解封後能維持嗎

BBC報導，各國為避免新冠肺炎擴散祭出封城令，民眾被迫居家閉關度過春季，卻也讓許多有害野生動物的人為活動跟著減少，為急需重生的野生蜂群創造了友善環境。

日本1至3月虐兒事件增1至2成 疑停課、收入減少導致

朝日新聞中文網報導，日本因新冠肺炎疫情擴大而停課及「自肅」避免外出，使外界高度擔心虐兒事件增加。厚生勞動省已彙整出，全國...

哈密瓜滯銷！超商加碼「送5片口罩」 網揪亮點：我會買

受到新冠肺炎疫情影響，各國消費量萎縮，農作物面臨滯銷。日本疫情期間為了防疫，一度出現口罩荒，一間超商突發奇想，逆勢推出「哈密瓜綑口罩」的搭售方案，引發推特網友討論...

熱門新聞

洛杉磯市中心發生爆炸 約10名消防員受傷

印尼700萬人因疫情失業 政府推白米提款機紓困

社交距離沒人例外！紐西蘭總理用餐遭店家拒絕

中國大陸駐以色列大使陳屍官邸 初判自然死亡

台積電赴美設廠難敵華為遭美封鎖利空 費半周線崩4.2%

新冠肺炎影響生意！老闆親手拆毀29年薄餅店 網嘆：好無奈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。