後疫情辦公室 空間開放、加強清潔

後疫情的辦公室，將致力更開放的空間，以及重視根本的清潔工作。屆時當員工重返辦公室，不再有固定比鄰的座位，改以長桌和彈性座位，開放的空間讓員工更容易保持距離。另有研究建議，未來辦公室加強消毒、提供免費消毒紙巾給員工，以及宣導員工避免午餐時群聚，會是更治本的做法。

更開放的空間

《彭博》分析認為，擁擠的辦公是病毒的溫床，像是茶水間、咖啡機等多人共用的地方，更容易散播傳染病。

倡導開放辦公室行之有年的普渡大學助理教授珍妮佛認為，雖然曾有研究指出，開放辦公室造成更多人請病假，但她認為這不見得和病毒傳播有關，很可能是因為開放空間造成的壓力和缺乏隱私所致，而許多公司也無法負荷重新打造後疫情時代的辦公室，只能就現有的空間改造。

「開放空間可以節省更多門、牆和水電的成本，而且更容易有充足的光線。」珍妮佛認為，以長桌取代過去一個一個固定比鄰的座位，更幫助員工可以有彈性調整辦公室的行為，例如根據需求移動，與他人保持距離等。

輔導員工行為改變

《華爾街日報》認為，加強清潔以及宣導員工行為的改變，比辦公室空間的改造更重要。有研究指出，在辦公室廣設洗手消毒液，用清潔劑和抗菌濕紙巾頻繁清潔桌面和頻繁接觸的按鈕、平滑面等，可以減少高達85%的病菌

《彭博》也認為，制定更嚴謹的辦公室規定和提供員工消毒用品，長期而言是更有效的努力方向。有研究指出，病毒在午餐時間傳播最快速，而廣設酒精消毒、提供員工免費的消毒紙巾，可以將生病的機率從90%降低到少於10%。

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