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NASA新登月計畫 盼再送人上月球

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國仍計畫2024年再次登陸月球，並嘗試登陸火星，而且太空任務將開放多國參與，和女太空人。（Photo on Peakpx）
美國仍計畫2024年再次登陸月球，並嘗試登陸火星，而且太空任務將開放多國參與，和女太空人。（Photo on Peakpx）

新冠疫情也無法阻止人類再次登月的夢！NASA近日宣布了「阿提米絲」計畫，裡面規範了各國如果想跟NASA合作太空登月計畫所需要的指引。美國自川普總統上任以來，除了宣布建立太空軍以外，也希望在2024年能再度將太空人送上月球執行任務，NASA預計同年將女性太空人送上月球。

阿提米絲計畫

根據科技網站《engadget》報導，雖然美國受新冠疫情影響，NASA近日還是宣布了名為「阿提米絲」的登月計畫，裡頭規範如果其他國家、企業等組織想與NASA共同執行任務時的準則，包含資源開採、各國在月球上的行為規範等等，美國希望透過這次登月計畫，開始思考如何在月球上開礦，甚至是生活。

NASA負責人布里斯托表示，參加這個計畫的國家必須了解，計畫的目的是出於和平、科學探索等用途，各國也要像美國一樣公開自己的登月計畫，而且在太空中，各國太空站都要互相支援，研究獲得的資料也要公開讓學術界研究。由於美國之前的登月計畫都叫做「阿波羅」，近來的計畫為了區別，則以他胞妹「阿提米絲」為名。

各國積極發展航太

根據《CNN》報導，川普從上任以來對太空計畫十分著迷，他希望透過登月、甚至登陸火星作為美國再次偉大的象徵，除了提高NASA預算，還在2019年12月建立了太空軍，成為美國第6大軍種，川普希望將美國的影響力擴及宇宙，白宮近日也展示了太空軍的軍旗。

美國與蘇聯於冷戰期間，太空競賽也非常激烈，於是美國透過「星戰計畫」，以高額的預算打算發展強大的太空科技，蘇聯也追加預算下，間接造成蘇聯垮台，不過美國本身也因為預算過高取消相關計畫，之後則以與民間合作太空旅遊，或是發射太空探測船為主，直到川普上台後，才重啟人類登陸其他星球的探索計畫。

除了美國，歐盟、印度、中國也都積極發展太空計畫。根據《印度時報》報導，印度政府近日也開始開放私人公司經營太空產業，包括衛星、太空梭、太空旅遊等等，印度政府近年來也積極發射衛星至繞地軌道，不過任務成功率不高。

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太空人 NASA

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