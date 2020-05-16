UberEats外送員騎單車上高速公路！網笑：被導航陰了？

由於疫情加上宅經濟發燒，美食外送的市場逐漸擴大。大多數外送員都是騎機車當交通工具，也有少數騎自行車，甚至還騎上高速公路，但已明顯違反交通規則。

朝日電視網報導，5月12日民眾報案，一名駕駛的行車紀錄器拍到一名UberEats的男性外送員，將外送箱背在身上，騎著腳踏車在首都4號高速公路的外側。目擊者表示，一開始還以為自己看錯了，雖然他騎的很快，但終究是一台普通的自行車。

警方稱，12日下午接獲「男性外送員闖入高速公路」的通報，該名外送員沒受傷。UberEats官方表示，如果證實畫面中的人是外送員，會以違反交通規則進行懲處。

網友表示：「如果他能騎到時速125公里就沒問題了」、「難道是被導航陰了？」、「他是怎麼突破收費站的？」、「有這樣的行動力，當外送員好像可惜了」。也有人怪罪首都高速公路，規劃複雜又容易讓腳踏車闖入，明顯設計上有瑕疵。