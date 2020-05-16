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議員被抓包開會偷看鱷魚影片 網友：如果看貓就原諒他
很多學生上課時不專心會做其他的事，政客也不例外！一名日本議員被抓包，在國會上用平板電腦看鱷魚的影片，但他辯稱是影片自己彈出，所以只看了一兩秒。
每日新聞報導，日本眾院內閣委員會13日早上開會，討論檢察官的退休延長事宜，自民黨議員平井卓也被後方人士目擊，在會議開始9分鐘後開始看平板，而且畫面還是一隻巨大鱷魚咬食蛇的影片，時間長達5分鐘，當時台上有兩名議員在激辯交鋒。
此舉遭到在野黨強烈批評，平井辯稱當時有確實在聆聽台上質詢，並否認觀看長達5分鐘，他說影片是自己偶然跳出來，大概只看了一兩秒。
日本於2019年4月通過「數位程序法案」，允許議員可在國會中使用平板，平井先前長期主責和專攻IT政策，也是最早在會議中使用平板的官員之一。
網友表示：「人民的稅金就是這樣被濫用的...」、「如果他是在看貓我就原諒他（誤）」、「幸好不是看A片」、「說影片自己跳出來這理由好爛」、「這表示他的專注度不超過10分鐘，是小學生嗎？」。
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