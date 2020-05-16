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英國一家驚見後花園出現防空洞 內藏二戰古物和迫擊砲彈

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一戶人家在住家後花園中發現一處二戰時期的防空洞。圖擷自Daily News
英國一戶人家在住家後花園中發現一處二戰時期的防空洞。圖擷自Daily News

英國一戶人家近期在自家整理後花園時，發現一處封閉的地下防空洞，裡面藏有歷史悠久的舊玩具、手錶、啤酒等物品，而他們在整理內部時發現了一個生鏽瓶狀物，原本他們以為是一個氧氣瓶，沒想到仔細一看卻發現造型像是炸彈，而防爆小組專家到場查看後認定該生鏽瓶狀物其實就是第二次世界大戰的迫擊砲彈。

根據英國「每日郵報」報導，這戶人家住在英國萊斯特郡，該戶主人翁埃德（Ed Cawdell）的爸爸在50年前買下這棟房子，而埃德與家人近期在整理住家後花園時，意外發現一處神秘封閉的混凝土物體，他們趁著疫情期間挖掘該物體，發現這其實就是一個地下防空洞，埃德推估這可能是1940年代英國國土警衛隊的基地或庇護所，他們在裡面發現了舊玩具、肥皂、手錶、燈泡、瓶子、一瓶啤酒、一罐醃菜。

防空洞內挖出一枚毀壞的二戰迫擊砲彈。圖擷自Daily News
防空洞內挖出一枚毀壞的二戰迫擊砲彈。圖擷自Daily News

在整理防空洞的過程中，埃德一家發現裡面有一個生鏽的瓶狀物，一開始他們以為是氧氣瓶，於是將它拔了出來，沒想到埃德的女兒卻驚覺它的外觀似炸彈，一家人立刻找來防爆專家處理，而專家到現場後發現這其實是一枚二戰的迫擊砲彈，而該砲彈已經損毀。

對此埃德感到幸運，他說「它很容易爆炸並嚴重損害我們的財產，如果我們站在它旁邊，我們會被炸成碎片，謝天謝地，事實並非如此」，而他也推估該迫擊砲彈可能是二戰期間德軍扔擲的，不過他仍相當好奇防空洞的存在，他說「我對為什麼要在那兒掩蓋住庇護所很感興趣，為什麼有人要在沒有先清空它的情況下將其密封起來」。

英國 二戰 炸彈

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