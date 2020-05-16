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男大生偷金正恩海報勞改慘死 雙親復仇挖出北韓7億凍結資產

聯合新聞網 / 綜合報導
金正恩對北韓人民來說就像「神」一樣的存在。圖／法新社
金正恩對北韓人民來說就像「神」一樣的存在。圖／法新社

日前金正恩神隱多日，被傳病危、驟逝等消息，讓各界在新冠肺炎（COVID-19）的疫情下，仍將目光聚焦於北韓。多年前，美國一名大學生赴北韓遊玩時，遭當局指控偷竊一張印有金正恩姓名的宣傳海報而被捕。沒想到他僅入獄一年多，再回到美國時已是昏迷狀態，最終不幸病逝。他的父母堅信兒子在北韓遭受酷刑，向華盛頓聯邦法院提起訴訟，最後法院判決北韓需賠償逾5億美元，這也讓北韓在美國被凍結約7億元新台幣的資金就此曝光。

就讀維吉尼亞大學（University of Virginia）的溫畢爾（Otto Warmbier），2016年時跟團至北韓旅遊，因在羊角島國際飯店企圖偷走印有金正恩名字的政治宣傳海報，遭北韓當局逮捕並判勞改15年。溫畢爾被捕期間，美國不斷嘗試各種途徑營救，經過一年多後，他雖被提前釋放，但早已成為植物人，回到美國6天後就過世了，讓他的父母悲慟萬分。

根據《 The Korea Herald 》報導，儘管北韓否認施虐溫畢爾，堅稱他是因「肉毒桿菌中毒」及「服用安眠藥」才昏迷不醒，但美方卻發現溫畢爾的大腦嚴重受損，腦組織也有缺氧的情形。溫畢爾的父母因此向華盛頓聯邦法院提起訴訟，並於同年底獲得勝訴，法院判決北韓需賠償5億113萬美元（約新台幣150億元）。他們深知北韓不會乖乖支付這筆賠償金，因此積極查出北韓在美國3家銀行遭凍結的資金。

本月11日，美國華盛頓聯邦法院下令，要求這3家銀行公開北韓遭凍結資產的詳細資訊。據該報導指出，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）持有約1800萬美元、富國銀行（Wells Fargo）及紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon）各持有約300萬美元，相當於新台幣7億元。雖然尚無法保證溫畢爾的父母能取得帳戶裡的資金，但他們曾表示，將為兒子奮戰到底。

北韓 金正恩

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