初生嬰裝垃圾袋棄池塘邊 慘遭巨蜥啃食內臟全掏出

恐怖！泰國發生一宗棄嬰慘死事件。日前一名男童在當地一所大學的湖邊遊玩時，在草地發現一具發出惡臭的嬰屍，身上還有多處被咬傷，傷口大到連腸子都溢出。警方初步估計嬰兒已死了1至2天，出生不久就被父母遺棄，而根據他的傷勢，可能是被附近出沒的巨蜥撕咬啃食，目前正追查父母的身份。

事件發生於本周一（11日），一名10歲的男童和朋友一起到洛坤府（Nakhon Si Thammarat）瓦莱拉大學（Walailak University）的湖邊遊玩，發現一個黑色膠袋，裏面裝着一個滿身傷痕的嬰兒，傷口大到內臟外露，讓人看得渾身發抖，馬上找人求助，大學入口處的保安人員旋即通知警察及當值醫生。

嬰兒包着一條毛巾，裝在一個黑色膠袋中，體重約1至2公斤，仍連着臍帶。警方到場發現整個區域都散發惡臭，嬰兒身體有多處傷口，黑色膠袋有撕裂痕跡，可能出生不久就被遺棄，已經死了1至2天，估計他的父母是區內的青少年，若嬰兒出生後被殺死再棄置，當事人可能觸犯故意殺人罪。

警方相信嬰兒身上的傷口來自巨蜥，牠們平日生活在池塘附近，吃魚及食物殘渣為生，但目前仍未知道嬰兒死因，要等待醫生驗屍報告，才可確認他被巨蜥攻擊時是否還活着。另外，他們正檢查各間醫院的孕婦分娩資料，同時進行DNA檢查找出她的父母，「我們相信這個殘忍的母親在巨蜥攻擊前已將嬰兒遺棄」，將檢查附近的閉路電視，希望識別到她的母親並作出拘捕。

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文章授權轉載自《香港01》