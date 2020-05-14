不為人知的歷史：猶太人區的惡魔皮拉齊克

（德國之聲中文網）一輛梅賽德斯跑車在人行道旁停下後，駕駛座上的一位非常有魅力的男子示意等待在路旁的一位青年人上車，之後，汽車飛馳在戰後重建起來的法蘭克福大街上。此時已是1950年代末期。市中心的建築散發出一切重新開始的氣息。商店的櫥窗喚起了民眾的消費欲望。這是德國發生經濟奇跡的年代。

駕駛汽車的是人名叫霍斯特·布克哈特（Horst Burkhart），年紀40左右，是一家酒店的經理。坐在他身旁，年紀大約只有他一半的青年人是他的侄子約亨。 霍斯特很富有，他的周圍總是不乏迷人的美女，他經常帶著美女到他的豪華游艇上享樂。約亨和霍斯特關系很好，晚上兩人經常在法蘭克福的酒吧見面。霍斯特喜歡喝酒。

多年過後，約亨不願再提及當年的這些往事。但是他女兒常纏著他讓他講一講有關他的叔叔霍斯特的事情，對此他總是推辭說都已經忘記了。他說：「克莉絲，時間過去太久了。」已經高齡的他似乎已經將霍斯特徹底忘記。

只有當克莉絲問他是否知道霍斯特將數百或數千猶太人送入奧斯維辛集中營時，他才機械地想起他的這個叔叔，並帶著驚訝的表情回答說：「是真的嗎？這太可怕了」。

約亨的女兒克裡斯蒂安娜·法爾格回憶說：「從小我就經常聽到霍斯特這個名字，而且人們在談論時表情有些奇怪，因此我覺得，這裡面肯定有問題。」1970年出生的克裡斯蒂安娜決定將霍斯特·伯克哈特的事情公布與眾。 她從未見過霍斯特，他在她出生前5年就去世了。

她回憶說：「全家人都知道布克哈特是他的假名，並且幫著隱瞞實情。所有人都叮囑，千萬不要洩露他真名叫霍斯特·皮拉齊克，不要說他是我們家族的人。」

猶太人居住區之恐怖

1942年10月，克拉科夫猶太人區被清除後，德國佔領者在克拉科夫的兩個猶太公墓區域建立了一個集中營。年輕的黨衛軍軍官霍斯特·皮拉齊克（Horst Pilarzik）成為集中營的指揮官。此前，他曾是希特勒精銳部隊隨侍警衛隊的成員。在普拉紹夫，他監督著大約200名工人，每天離開猶太人區去清除墓碑，建造集中營。

由德國人任命的猶太人委員會成員彭佩爾（Mieczysław Pemper）曾是普拉紹夫集中營的囚犯。在他的記憶中，皮拉齊克是一位在整個猶太人區都讓人恐懼的人物。他槍殺了多名收工後返回猶太人區途中的猶太人。據彭佩爾說，皮拉齊克對此辯解說，他不久前剛從黨衛軍學校畢業，生平第一次看到如此多的猶太人。彭佩爾說：「皮拉齊克身上沒有任何可以說好的地方。」

皮拉齊克管理集中營只有幾周的時間。1942年/1943年交替之際，黨衛軍軍官米勒（ Franz Josef Müller ）成為其繼任。但是他繼續留在了克拉科夫。1943年3月13日至14日，他參加了猶太人區的清除工作。期間有2000人死亡，另有1500人被送往奧斯維辛集中營。

來自普拉紹夫的大衣

在大學擔任教授的克裡斯蒂安娜·法爾格還記得戰爭期間，霍斯特向居住在格利維采的親戚們分發衣服的故事。她說："他帶來了童裝和童鞋，作為禮物送給我父親。之後父親穿上了漂亮的童靴以及漂亮又暖和的童大衣。"克裡斯蒂安娜懷疑這些是普拉紹夫或奧斯威辛集中營囚犯的衣物。否則的話，克​​拉科夫的一名黨衛軍成員這個時期怎麼會有這些衣服呢？

1943年年中，皮拉齊克成為黨衛軍頭目阿蒙·葛斯的副官。不久後他被派遣到裡加，可能是因為酗酒。

彭佩爾說，他曾看到喝得醉醺醺的皮拉齊克在克拉科夫的一家賭場大聲吼道：「你們就不知道給一位騎士勳章得主拿把椅子嗎？」人們趕快給他拿來了椅子。但是當人們事後得知皮拉齊克根本就沒有得到過這樣的勳章時，他被降級調離了克拉科夫。還有人說，看到喝得酩酊大醉的皮拉齊克倒在街頭睡著了。

逃生

法爾格說，家裡人都說他喜歡酗酒，脾氣暴躁，風流韻事不斷。她說：「他戰後的生活就是一生都在逃亡。他酗酒、打女人、經常換住所。顯然他害怕有一天他的真實歷史會暴露。」

皮拉齊克使用霍斯特·布克哈特的假名在柏林、慕尼黑、法蘭克福和魯爾地區都居住過。雖然沒有受過教育，但是他在酒店找到的工作報酬很好。他開跑車、駕游艇、騎馬，吸引了很多迷人的女性。

但是他的歷史一再被揭。克裡斯蒂安娜的母親說，1960年代，曾經有2名男子來家中打聽皮拉齊克的下落。不知道他們是警察還是以色列的特工。戰爭結束後，皮拉齊克就受到追捕戰犯機構的通緝。克拉科夫納粹罪行調查委員會也接手了他的案子，但是沒有結果。1965年，皮拉齊克突然去世。

揭露罪犯

如果不是法爾格的堅持，或許皮拉齊克戰後的生活永遠是個秘密。2018年，克裡斯蒂安娜·法爾格與克拉科夫博物館取得了聯系，向他們講述了這名親戚的歷史。她希望全世界的人都知道他的罪行。她說：「揭露像集中營指揮官這樣的罪犯，令人不要忘記他們的罪行，這很重要。」

法爾格承認，在下決心揭開家族史上灰色篇章之前，她也曾糾結了一段時間。她說：「我認為對這些事情保持沉默不好。擔負起揭開這段歷史的任務，讓其暴露在光天化日之下，感覺反而更好了。家人對大規模殺人犯霍斯特的沉默給我帶來的負罪感不再這麼沉重了。」

作為一名科學家，法爾格從事著多樣性的研究。她參與了反對歧視和種族主義的倡議。她說，她想用寬容和人道主義等價值觀來教育培養她的孩子，以使納粹意識形態之類永遠不再復返。

她強調說：「有來自世界各地的人來我們的家中做客。並非人人都是德國人，也不是每個人都說德語，對我們的孩子來說這很正常。他們知道多樣性使人們的生活更精彩。」法爾格沉思了一會兒後說：「或許這是整個故事的積極之處。」她希望自己的孩子給社會帶來一些與自己父親的家庭不同的東西。

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