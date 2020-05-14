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哈密瓜滯銷！超商加碼「送5片口罩」 網揪亮點：我會買
受到新冠肺炎疫情影響，各國消費量萎縮，農作物面臨滯銷。日本疫情期間為了防疫，一度出現口罩荒，一間超商突發奇想，逆勢推出「哈密瓜綑口罩」的搭售方案，引發Twitter網友討論。
日本網友「_ai_as」近日到一間全家超商購物，發現貨架上每顆熊本哈密瓜被綁上口罩，仔細一看，一顆哈密瓜和五片官方認證的口罩一起販售，一件「口罩哈密瓜綑綁包」賣約新台幣270元，結帳後發票還會顯示「附口罩的哈密瓜」。
該名網友將照片上傳至Twitter分享，引發討論，不少網友紛紛大讚「看到口罩不是中國製就讓人很想買了」、「店長好有創意」、「哈密瓜的英文是muskmelon，現在已經是maskmelon了」、「我看完後，馬上跑去買」。
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