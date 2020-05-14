疫後探底 加國人對中國好感度「自由落體」

民調機構安格斯裡德研究所（Angus Reid Institute）周三（13日）發布最新調查結果，僅14%受訪加拿大人對中國持正面態度，較6個月前的29%暴瀉一半，也創歷來新低。

有85％認為中國政府沒有坦誠公布新冠肺炎疫情狀況。該研究所形容，疫情爆發後加拿大人對中國的看法「明顯處於自由落體狀態（free fall）」。

調查訪問了1518名加拿大公民，對12個與加拿大有密切關系國家的觀感，中國排名倒數第二，僅在好感度有10%的沙地阿拉伯前面。其他國家依好感度為英國（83%）丶德國（82%）丶日本（80%）丶意大利（79%）丶法國（77%）丶韓國（69%）丶墨西哥（59%）丶台灣（54%）丶印度（42%）及美國（38%）。

僅1成贊同加強貿易合作

調查問到加拿大應與那些貿易伙伴加強合作，僅11%受訪者認為應把貿易重點放在中國，遠低於2015年的40%。78%受訪者反對華為參與加國5G基礎建設，較去年底上升了9%。

此外，多達88%受訪者表示中國在人權和法治方面不可信賴。76％受訪者認為與中國來往時，人權和法治相比經濟機遇更為重要，這個比例高於2019年初的62%。

華為事件後連年跌

民調機構自2005年起進行有關調查，加拿大人對中國的好感度除了2013年丶2015年曾稍微下跌，有關水平一直呈上升趨勢。

但2018年迎來轉捩點，加拿大應美國要求逮捕華為副董事長孟晚舟，中國政府隨即以間諜罪名拘捕2名加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），此舉被視為「人質外交」。該年加拿大人對中國的好感度從前一年的48%跌至38%，並且連年下降。

康明凱和斯帕弗至今仍被拘押，加拿大總理杜魯多今年4月曾表示，中國以防疫為由，拒絕加拿大駐中國領事每月的例行探視，他再次敦促中方盡快釋放2人。

而在孟晚舟事件後，中方已先後判處2名加拿大籍毒販死刑，令外界質疑是中方的報復手段。

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