百年前飢荒受惠！愛爾蘭人報恩 捐款美原住民

170多年前，美國喬克托族（Choctaw）原住民捐款幫助愛爾蘭人度過大饑荒。現在，愛爾蘭人為了報答這份恩情，捐款給受到新冠肺炎疫情重創的美國原住民保留區，幫助他們渡過這次難關。

1831年，喬克托族被迫從美國東南部的家鄉遷移到所謂的「印第安領地」，路途中歷經疾病、飢荒和酷寒，造成至少4000喬克托族人、數千名其他美國原住民死亡。

喬克托族抵達現今奧克拉荷馬州後的16年，聽聞愛爾蘭許多家庭因大饑荒受難，儘管自己生活不富裕，喬克托族依然募款170美元，透過紐約慈善團體幫助愛爾蘭。

173年後，愛爾蘭人向他們報恩。

愛爾蘭約有2萬4000人在網路上捐贈約82萬美元給一個由美國原住民自願發起的募款運動，所得款用於購買食物和必需品給猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州納瓦霍族（Navajo）、霍皮族（Hopi）保留區的家庭。該款項連同其他募款用來幫助4300個霍皮和納瓦霍家庭，同時贈送食物給撫養孫子的人、有痼疾和感染新冠肺炎的民眾。

對於許多愛爾蘭人來說，該舉動是為了報答曾經在1847年幫助過他們祖先的喬克托族。

新冠疫情重創原住民地區，至11日止，納瓦霍保留區超過3200人感染、102人死亡。霍皮族也有數十人確診。