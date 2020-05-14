聽新聞
test
0:00 / 0:00
百年前飢荒受惠！愛爾蘭人報恩 捐款美原住民
170多年前，美國喬克托族（Choctaw）原住民捐款幫助愛爾蘭人度過大饑荒。現在，愛爾蘭人為了報答這份恩情，捐款給受到新冠肺炎疫情重創的美國原住民保留區，幫助他們渡過這次難關。
1831年，喬克托族被迫從美國東南部的家鄉遷移到所謂的「印第安領地」，路途中歷經疾病、飢荒和酷寒，造成至少4000喬克托族人、數千名其他美國原住民死亡。
喬克托族抵達現今奧克拉荷馬州後的16年，聽聞愛爾蘭許多家庭因大饑荒受難，儘管自己生活不富裕，喬克托族依然募款170美元，透過紐約慈善團體幫助愛爾蘭。
173年後，愛爾蘭人向他們報恩。
愛爾蘭約有2萬4000人在網路上捐贈約82萬美元給一個由美國原住民自願發起的募款運動，所得款用於購買食物和必需品給猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州納瓦霍族（Navajo）、霍皮族（Hopi）保留區的家庭。該款項連同其他募款用來幫助4300個霍皮和納瓦霍家庭，同時贈送食物給撫養孫子的人、有痼疾和感染新冠肺炎的民眾。
對於許多愛爾蘭人來說，該舉動是為了報答曾經在1847年幫助過他們祖先的喬克托族。
新冠疫情重創原住民地區，至11日止，納瓦霍保留區超過3200人感染、102人死亡。霍皮族也有數十人確診。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言