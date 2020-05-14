裝鬼、送蛋糕… 封鎖執法初體驗 印度警察身不由己

「警方首次面對大規模封鎖的勤務，執法難免不分輕重。」印度警方表示。為了執行封城禁令，警方一度用裝鬼、斥責或鞭打等方式逼迫民眾回家，造成警民對立的緊張情況，但隨著封鎖生活造成許多人生計困頓，印度在地警察也施以援手，提供藥、食物給窮苦家庭，而警方在封城期間勤務加重，也慢慢獲得印度民眾認同與理解。

印度警方洗刷壞名

根據《BBC》報導，印度有警察晚上10點接到電話，1位父親好不容易為了生日的兒子預訂了蛋糕，可是因為封城令無法外出，因此尋求警察幫助。警方最後也幫他們，讓小孩在無聊的封鎖生活中多了些溫暖。

事實上，根據《印度DNA》報導，警方在封鎖期間，接到特別多送生日蛋糕的請求，他們多數也願意協助，而且他們也會提供食物、基本藥物給生計陷入困難的民眾，很多民眾送他們花與禮物表達感謝，逐漸擺脫執法初期出現暴力、不人權與貪污的壞名聲。

封鎖是新挑戰

《BBC》報導中提到，印度犯罪率最高的北方邦當地警員受訪時表示，他們過去受的訓練並沒有面對這種情況，而且除了一般的驅趕、值勤行為外，還要加上公衛的訓練，因此多了許多前所未有的挑戰。印度光是1個州就至少有1000位警方確診新冠肺炎，警察的家人也有許多人確診，使他們執法面對巨大的身心靈壓力。

幾位基層員警受訪時忍不住在鏡頭前頻頻拭淚表示，雖然外界認為警方應該強悍執法，但是警察也是人，他們也希望疫情趕快結束，很多基層員警已經超過2個月沒見到家人了。不過根據《印度時報》報導，印度總理莫迪先前宣佈，由於疫情尚未受控，將會延長封鎖至17日。

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