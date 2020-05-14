開閃光拍照驚見女嬰眼睛反射白光 醫檢查為癌症眼球遭摘除

新手父母若是見到小孩眼睛出現白色反光或白點，以及斜視的狀況，千萬不要輕忽，因為有可能是視網膜母細胞瘤的症狀。英國一對父母發現自己剛出生的女兒有斜視的狀況，一開始並不以為意，但在一次開閃光燈拍照的情況下，發現女兒的眼睛呈現白色反光，這對父母將她送醫檢查後，才發現女兒得了小兒眼癌，事後更面臨摘除眼球的結果。

根據「Childhood Eye Cancer Trust」網站報導，英國多佛（Dover）的辛金斯（Shelby Simkins）和丹納姆（Ryan Denham）發現自己的女兒蘿絲（Dela-Rose）自出生時就有斜眼的狀況，但醫生表示斜眼的狀況在嬰幼兒中相當常見，因此他們並沒有放在心上，直到蘿絲3個月大時，她的媽媽辛金斯用閃光燈幫她拍了一張照，發現她有一隻眼睛出現白色反光，才開始注意到女兒的眼睛問題。

之後蘿絲的左眼開始出現模糊的濛霧，辛金斯和丹納姆將她送往多佛醫院才發現蘿絲罹患上視網膜母細胞瘤，這是一種罕見的眼癌，辛金斯為此感到難過，她說「我打給媽媽然後流下了眼淚，我告訴她『這不是一個好消息』，我們迫切希望有人能解決我們女兒的問題」，而在近一步的檢查中，醫生發現腫瘤只存在蘿絲的左眼內，並沒有繼續擴散。

不過由於蘿絲的腫瘤太大，無論用任何方法都無法恢復視力，因此辛金斯和丹納姆只好忍痛決定摘除蘿絲的左眼，並裝上人工眼球，所幸最後一切過程相當順利，不過辛金斯和丹納姆也提醒其他父母，若是小孩出現一些症狀，千萬部要拖延，立刻檢查就能儘早發現問題，以免耽誤治療時間。