美籍台裔女機師 載防疫物資至印尼偏鄉墜機亡

一名40歲的美籍台裔女機師喬伊斯‧林(Joyce Lin)，為運送新冠肺炎防疫物資到印尼偏鄉，於12日清晨開飛機不幸在起飛後不久墜機身亡。

《今日基督教》（Christianity Today）報導，Joyce Lin加入基督教「航空宣教使團」（Mission Aviation Fellowship，MAF）飛行團隊已有十年資歷，12日準備將快篩醫療器具和學校用品運到印尼最東部的巴布亞村莊。在當地時間約清晨6點半從聖塔尼（Sentani）起飛，但起飛後兩分鐘即發出求救訊號。根據報導，搜救隊最後在聖塔尼湖附近發現Joyce Lin駕駛的Kodiak 100飛機，而在水下40英尺打撈到Joyce Lin的遺體。

Joyce Lin畢業於麻省理工學院和戈登康威爾神學院（Gordon-Conwell），曾在IT產業工作十年，後來才學開飛機，2019年剛移居到印尼巴布亞。失事時所駕駛的飛機為Kodiak 100大棕熊飛機，Joyce Lin去年才開始執飛該款飛機。

【中央社／愛達荷州南帕13日綜合外電報導】

美國福音派基督教雜誌「今日基督教」（Christianity Today）報導，台裔美籍女機師林喬伊斯昨天載送新冠肺炎防疫物資到印尼偏鄉，不幸墜機身亡，享年40歲。

基督教非營利組織「航空宣教使團」（MissionAviation Fellowship, MAF）發言人霍格蘭（BradHoagland）表示，林喬伊斯（Joyce Lin，音譯）昨天上午6時27分從印尼巴布亞省聖塔尼（Sentani）起飛，原本要運送快篩套組和學校用品到偏鄉，卻在起飛2分鐘後發出求救訊號。

當地警方描述，搜救人員發現她的科迪亞克100型（Kodiak 100）飛機墜入聖塔尼湖（Lake Sentani）中，並在湖面下約12公尺處發現她的遺體。

林喬伊斯是經驗豐富的飛行員，也是合格飛行教練，今年3月完成首趟MAF單人飛行。她獲准飛往MAF服務的20座村落，為面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅的傳教士及援助人員取得肥皂，並運送藥物、篩檢用具和個人防護裝備。

MAF主席霍斯登（David Holsten）說：「我們感到無比失落，卻也相當安慰，因為喬伊斯當時正在做她喜愛的事，也忠於神為她生命所安排的天職。她以一種能影響他人的方式，用她的生命服事主。」

霍斯登表示，這是MAF過去23年來首起死亡意外，民航主管機關正調查墜機原因。據霍格蘭所言，由於防疫飛行限制，飛機上當時沒有其他乘客。

林喬伊斯在科羅拉多州和馬里蘭州成長，雙親是來自台灣的基督徒移民，她也跟著從小就成為基督徒。她畢業於麻省理工學院（MIT）和高登康威爾神學院（Gordon-Conwell Theological Seminary），計劃成為傳教士飛行員並為此受訓已有10年之久，2010年開始在MAF實習，2015年取得商業執照，去年剛移居到印尼巴布亞省。

「今日基督教」提到，林喬伊斯在麻省理工學院取得資訊科學學位，在資訊業工作了10年後，感受到奉獻於傳教工作的呼召。她在高登康威爾神學院發現傳教飛行工作，能結合她的飛行興趣、電腦技能，以及基督教服務對她的感召。