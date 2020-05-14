快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美籍台裔女機師 載防疫物資至印尼偏鄉墜機亡

聯合新聞網 / 綜合報導
一名40歲的美籍台裔女機師喬伊斯‧林(Joyce Lin)，為運送新冠肺炎防疫物資到印尼偏鄉，於12日清晨開飛機不幸在起飛後不久墜機身亡。擷自基督教今日報
一名40歲的美籍台裔女機師喬伊斯‧林(Joyce Lin)，為運送新冠肺炎防疫物資到印尼偏鄉，於12日清晨開飛機不幸在起飛後不久墜機身亡。擷自基督教今日報

一名40歲的美籍台裔女機師喬伊斯‧林(Joyce Lin)，為運送新冠肺炎防疫物資到印尼偏鄉，於12日清晨開飛機不幸在起飛後不久墜機身亡。

《今日基督教》（Christianity Today）報導，Joyce Lin加入基督教「航空宣教使團」（Mission Aviation Fellowship，MAF）飛行團隊已有十年資歷，12日準備將快篩醫療器具和學校用品運到印尼最東部的巴布亞村莊。在當地時間約清晨6點半從聖塔尼（Sentani）起飛，但起飛後兩分鐘即發出求救訊號。根據報導，搜救隊最後在聖塔尼湖附近發現Joyce Lin駕駛的Kodiak 100飛機，而在水下40英尺打撈到Joyce Lin的遺體。

Joyce Lin畢業於麻省理工學院和戈登康威爾神學院（Gordon-Conwell），曾在IT產業工作十年，後來才學開飛機，2019年剛移居到印尼巴布亞。失事時所駕駛的飛機為Kodiak 100大棕熊飛機，Joyce Lin去年才開始執飛該款飛機。

【中央社／愛達荷州南帕13日綜合外電報導】

美國福音派基督教雜誌「今日基督教」（Christianity Today）報導，台裔美籍女機師林喬伊斯昨天載送新冠肺炎防疫物資到印尼偏鄉，不幸墜機身亡，享年40歲。

基督教非營利組織「航空宣教使團」（MissionAviation Fellowship, MAF）發言人霍格蘭（BradHoagland）表示，林喬伊斯（Joyce Lin，音譯）昨天上午6時27分從印尼巴布亞省聖塔尼（Sentani）起飛，原本要運送快篩套組和學校用品到偏鄉，卻在起飛2分鐘後發出求救訊號。

當地警方描述，搜救人員發現她的科迪亞克100型（Kodiak 100）飛機墜入聖塔尼湖（Lake Sentani）中，並在湖面下約12公尺處發現她的遺體。

林喬伊斯是經驗豐富的飛行員，也是合格飛行教練，今年3月完成首趟MAF單人飛行。她獲准飛往MAF服務的20座村落，為面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅的傳教士及援助人員取得肥皂，並運送藥物、篩檢用具和個人防護裝備。

MAF主席霍斯登（David Holsten）說：「我們感到無比失落，卻也相當安慰，因為喬伊斯當時正在做她喜愛的事，也忠於神為她生命所安排的天職。她以一種能影響他人的方式，用她的生命服事主。」

霍斯登表示，這是MAF過去23年來首起死亡意外，民航主管機關正調查墜機原因。據霍格蘭所言，由於防疫飛行限制，飛機上當時沒有其他乘客。

林喬伊斯在科羅拉多州和馬里蘭州成長，雙親是來自台灣的基督徒移民，她也跟著從小就成為基督徒。她畢業於麻省理工學院（MIT）和高登康威爾神學院（Gordon-Conwell Theological Seminary），計劃成為傳教士飛行員並為此受訓已有10年之久，2010年開始在MAF實習，2015年取得商業執照，去年剛移居到印尼巴布亞省。

「今日基督教」提到，林喬伊斯在麻省理工學院取得資訊科學學位，在資訊業工作了10年後，感受到奉獻於傳教工作的呼召。她在高登康威爾神學院發現傳教飛行工作，能結合她的飛行興趣、電腦技能，以及基督教服務對她的感召。

新冠肺炎

延伸閱讀

影／慈濟捐贈防疫物資 徐國勇直誇護目鏡最帥

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

防疫夥伴添一國 用3噸不織布和澳洲換100萬公升酒精原料

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光

相關新聞

日本Cosplayer示範胸部「自己動」 網民：原來女生練胸肌超有用

女生健身時，通常集中鍛鍊腰腹及臀腿部位，很少鍛鍊胸肌，以為沒此需要，但事實正好相反！

不為人知的歷史：猶太人區的惡魔皮拉齊克

（德國之聲中文網）一輛梅賽德斯跑車在人行道旁停下後，駕駛座上的一位非常有魅力的男子示意等待在路旁的一位青年人上車，之後，汽車飛馳在戰後重建起來的法蘭克福大街上。此時已是1950年代末期。市中心的建築散

擔心天熱戴口罩易中暑 日本廠商加緊研發涼感口罩

在新冠肺炎疫情的威脅下，口罩成了全世界人每天的必需品，但在夏季潮濕又悶熱的日本，長期戴著口罩卻又讓醫生擔心可能會釀成另一...

哈密瓜滯銷！超商加碼「送5片口罩」 網揪亮點：我會買

受到新冠肺炎疫情影響，各國消費量萎縮，農作物面臨滯銷。日本疫情期間為了防疫，一度出現口罩荒，一間超商突發奇想，逆勢推出「哈密瓜綑口罩」的搭售方案，引發推特網友討論...

百年前飢荒受惠！愛爾蘭人報恩 捐款美原住民

170多年前，美國喬克托族（Choctaw）原住民捐款幫助愛爾蘭人度過大饑荒。現在，愛爾蘭人為了報答這份恩情，捐款給受到新冠肺炎疫情重創的美國原住民保留區，幫助他們渡過這次難關。

為母則強！印度婦女生產後 走了160公里

CNN報導，印度一名婦女徒步前往外地，半途生產，接著又走了160公里才被發現。

裝鬼、送蛋糕… 封鎖執法初體驗 印度警察身不由己

「警方首次面對大規模封鎖的勤務，執法難免不分輕重。」印度警方表示。為了執行封城禁令，警方一度用裝鬼、斥責或鞭打等方式逼迫民眾回家，造成警民對立的緊張情況，但隨著封鎖生活造成許多人生計困頓，印度在地警察也施以援手，提供藥、食物給窮苦家庭，而警方在封城期間勤務加重，也慢慢獲得印度民眾認同與理解。

疫後探底 加國人對中國好感度「自由落體」

民調機構安格斯裡德研究所（Angus Reid Institute）周三（13日）發布最新調查結果，僅14%受訪加拿大人對中國持正面態度，較6個月前的29%暴瀉一半，也創歷來新低。

開閃光拍照驚見女嬰眼睛反射白光 醫檢查為癌症眼球遭摘除

新手父母若是見到小孩眼睛出現白色反光或白點，以及斜視的狀況，千萬不要輕忽，因為有可能是視網膜母細胞瘤的症狀。英國一對父母發現自己剛出生的女兒有斜視的狀況，一開始並不以為意，但在一次開閃光燈拍照的情況下，發現女兒的眼睛呈現白色反光，這對父母將她送醫檢查後，才發現女兒得了小兒眼癌，事後更面臨摘除眼球的結果。

報答173年前恩情！愛爾蘭人助美國原住民度過疫情

170多年前，美國喬克托族（Choctaw）原住民捐款幫助愛爾蘭人度過大饑荒。現在，愛爾蘭人為了報答這份恩情，捐款給受到...

美籍台裔女機師 載防疫物資至印尼偏鄉墜機亡

一名40歲的美籍台裔女機師Joyce Lin，為運送新冠肺炎防疫物資到印尼偏鄉，於12日清晨開飛機不幸在起飛後不久墜機身亡。

中國長征五號B 殘骸疑似擊中象牙海岸

國外科技網站The Verge報導，中國「長征五號B」運載火箭的殘骸自太空中墜落，疑似擊中西非國家象牙海岸的村莊，當地村...

熱門新聞

鮑爾悲觀言論嚇壞投資人 美股連2天下挫、道瓊大跌516點

特斯拉新車上路突然方向盤彈飛！車廠：抱歉忘鎖螺絲

川普延長行政命令1年 續封殺華為等中企

巴菲特又賣金融股！波克夏本周賣這家銀行50萬股

美股道瓊重摔逾500點　鮑爾警告經濟展望不妙

國際油價再跌入負值？美國CFTC罕見示警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。