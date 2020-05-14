中國長征五號B 殘骸疑似擊中象牙海岸
國外科技網站The Verge報導，中國「長征五號B」運載火箭的殘骸自太空中墜落，疑似擊中西非國家象牙海岸的村莊，當地村民發現疑似火箭殘骸的金屬管狀物。
The Verge引述象牙海岸（Cote d'Ivoire）當地報導稱，象牙海岸村莊Mahounou的村民發現明顯是自空中掉下來的不明金屬管狀物，長度約12公尺。
The Verge稱，「長征五號B」的殘骸11日自空中掉落至非洲西岸外海，成了從太空中失控墜落地球的最大人造物體之一。
中國於5月5日發射「長征五號B」，但與多數火箭不同的是，這種火箭任務結束後，核心部分不會立即重返，而是會進入一個相當低軌道，並停留了一週。不過這個軌相當不穩定，預測會在本週初墜回地球。
報導稱，沒有跡象顯示有人受傷，也沒有具體確認金屬管來自「長征五號B」，但哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）說，當地通報稱大約在火箭飛越上空時，傳出音爆巨響、閃光與殘骸墜落，且這個村莊就在「長征五號B」繞地球運行路線上。
根據中國外交部官網，美國有線電視新聞網（CNN）今天就「長征五號B」運載火箭殘骸落入象牙海岸村莊一事，要求中國外交部證實。
中國外交部發言人趙立堅對此回應：「我不瞭解你說的情況，建議你向主管部門詢問。」
「長征五號B」於5日晚間6時在海南文昌航太發射場發射，央視網當晚即報導，火箭成功發射後，中共中央、中國國務院、中央軍委隨即聯名發出賀電，指這一成功「標誌著空間站（太空站）階段飛行任務首戰告捷，為全面實現我國載人航天工程第3步發展戰略奠定堅實基礎」。
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